Коронавирус в Казахстане, последние новости на 24 апреля 2020: количество заболевших увеличилось до 2334 человек

По последним данным министерства здравоохранения Казахстана, за минувшие сутки в стране коронавирусом заразились 127 человек, общее число зараженных к 24 апреля 2020 года выросло до 2334 человек, а погибших – до 24. Еще 32 жителя Казахстана вылечились и отправились домой. Всего количество выздоровевших увеличилось до 568 человек.

В АКТАУ ЗАКРЫЛИ ПРИТОН, ГДЕ ОКАЗЫВАЛИ УСЛУГИ ЖЕНЩИНЫ, ЗАРАЖЕННЫЕ КОРОНАВИРУСОМ

Антикоррупционная служба и прокуратура Казахстана пресекли деятельность подпольного притона в Актау, который «крышевали» местные полицейские. Как сообщает издание Nur.kz, несмотря на введенный карантин их-за коронавируса, жрицы любви продолжали принимать клиентов, при этом двое из проституток были заражены опасной инфекцией, но поскольку болезнь протекала бессимптомно, они продолжали работать.

Также выяснилось, что «покровители» прекрасно знали о том, что в начале апреля салон посетил зараженный клиент, но решили продолжить бизнес. Сейчас медики обследуют 87 человек, побывавших в контакте с проститутками, включая самих «ночных бабочек», у двоих их них диагноз уже подтвержден. Самим же полицейским, «крышевавшим» притон, грозит внушительный срок сразу по нескольким серьезным статьям.