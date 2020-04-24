2020-04-24T12:41:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Германии, последние новости на 24 апреля 2020: по мнению ученых, вирус нежизнеспособен на поверхностях

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Германии на 24 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним данным университета Хопкинса за минувшие сутки в стране зарегистрировано 2400 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число зараженных по состоянию на 24 апреля 2020 года составляет 153129 человек. Также за сутки в клиниках скончались 260 пациентов, таким образом число унесенных вирусом жизней достигло 5575 человек. Еще 3500 пациентов выздоровели и отправились домой, с общим количеством вылечившихся в 106800 человек Германия по-прежнему уверенно занимает первое место в мире.

НЕМЕЦКИЕ УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ВИРУС НЕЖИЗНЕСПОСОБЕН НА ПОВЕРХНОСТЯХ

Немецкие ученые из Института вирусологии и исследований в области ВИЧ назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом – это длительное и близкое общение с инфицированным человеком. Об этом сообщает издание RTL Today со ссылкой на руководителя института Хендрика Штреека.

Как уверяют вирусологи, они несколько недель работали в городе Хайнсберге, где отмечалось большое количество заболевших. При этом, когда они исследовали поверхности, то не обнаружили там живой вирус.

- Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе вырастить вирус в лаборатории, — заявил Хендрик Штреек.

Таким образом вероятность заражения коронавирусом через контакт с предметами и загрязненными поверхностями очень мала, в отличие от контакта с зараженным человеком. Поэтому нужно избегать массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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