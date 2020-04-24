Коронавирус в Швеции, последние новости на 24 апреля 2020: люди продолжают гулять в парках и посещать рестораны

По последним данным портала coronavirusstat.ru, за минувшие сутки в Швеции зарегистрировано 751 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего по состоянию на 24 апреля 2020 года в стране насчитывается 16755 больных COVID-19, из которых 533 находятся в тяжелом или критическом состоянии. Еще 84 человека скончались, общее число погибших о коронавируса достигло 2021 человек. Количество выздоровевших не меняется уже третий день – их по-прежнему всего 550 человек.

ПОКА В СТРАНЕ РАСТЕТ ЧИСЛО УМЕРШИХ, ШВЕДЫ ПРОДОЛЖАЮТ ГУЛЯТЬ В ПАРКАХ И ПОСЕЩАТЬ РЕСТОРАНЫ

Накануне в Швеции было зарегистрировано рекордное количество смертей от коронавируса – за сутки в стране скончались 172 человека. Как сообщает издание The Daily Mail, несмотря на неприятную статистику, шведы продолжают вести себя так, будто в стране и во всем мире ничего не происходят – они массово гуляют в парках, устраивают пикники на свежем воздухе, встречаются с друзьями, устраивают спортивные соревнования, посещают рестораны и магазины. Власти страны не отказываются от надежды на «коллективный иммунитет»: по их мнению, уже в мае в том же Стокгольме каждый третий житель переболеет коронавирусом, и болезнь резко пойдет на спад, потому что у людей выработается иммунитет. Другие европейские страны с ужасом наблюдают за этим «экспериментом», не спеша ослаблять карантинные меры, хотя в некоторых странах количество зараженных коронавирусом уменьшается с каждым днем, а число выздоровевших, напротив, увеличивается.