Коронавирус в Великобритании, последние новости на 24 апреля 2020: ученые ищут добровольцев для клинических испытаний вакцины

По последним данным портала coronavirusstat.ru, за минувшие сутки в Великобритании зарегистрировано 4609 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число зараженных достигло 139246 человек. Также за сутки скончались еще 640 человек, всего с начала борьбы с эпидемией умерли 18791 человек. Всего 36 пациентов выздоровели, общее число излечившихся достигло 712 человек.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОЛУЧАТ 625 ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ

Как сообщает издание Daily Mirror, ученые Великобритании ищут добровольцев для клинических испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции. Каждому добровольцу обещают щедрое вознаграждение – до 625 фунтов стерлингов (примерно 770 долларов).

Всего в эксперименте планируется участие 1112 добровольцев, из которых 561 человек получат новую вакцину, а остальные – контрольную. Сами участники не будут знать, какую именно вакцины им вкололи, и шесть месяцев они будут находиться под пристальным вниманием медиков. По мнению специалистов, новая вакцин практически не вызывает побочных эффектов: у человека может появиться небольшое покраснение или припухлость на месте укола, могут появиться симптомы, напоминающие грипп, которые проходят в течение 48 часов.