2020-04-24T12:54:47+03:00
Звезды

«Ты для них не курьер, а агент смерти!»: московские актеры на самоизоляции подались в разносчики еды

Разбираемся, что это - борьба за выживание или творческие поиски
Анастасия ВАРДАНЯН
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Валерий Печейкин, драматург «Гоголь центра» случайно встретил на улице актера Евгения Даля, который теперь работает курьеромВалерий Печейкин, драматург «Гоголь центра» случайно встретил на улице актера Евгения Даля, который теперь работает курьеромФото: Личный архив
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Курьер в условиях самоизоляции почти единственная доступная вакансия. И это вполне объяснимо. На доставку перешли сотни ресторанчиков и магазинчиков, на двери которых еще в конце марта повесили табличку: «закрыто». Теперь на дом можно заказать что угодно: от пачки соли до костюма от GUCCI или элитной ювелирки. Колье за 3 миллиона или сумочку за миллион на примерку привозят с вооруженной охраной. Богачи-шопоголики скупают все: карантин не повод менять привычки.

А простой народ, уже давно подсевший на доставку еды и продуктов, в режиме самоизоляции только нагулял аппетит. Заказов стало больше. А в курьеры подались московские актеры. Говорят, мол такая работа помогает им, людям творческим, не сойти с ума в четырех стенах. Якобы так они могут ближе познакомиться с разными типажами москвичей, неизвестно ведь, кто откроет дверь и протянет руку за бургером. Но так ли это на самом деле? Или таланты просто выживают в голодные времена? Попробуем разобраться.

- На днях вышел из дома, чтобы дойти до аптеки. Иду и встречаю артиста Женю Даля. А он с курьерской сумкой. Я сначала даже не понял: он или не он? Остановился на перекрестке и слышу: «Валера?». Отвечаю: «Женя?». Короче, Женя правда пошел в доставку, - рассказал «КП» Валерий Печейкин, драматург «Гоголь центра». - Вот так. Прошел всего месяц самоизоляции, а она уже начала не просто менять жизнь условных людей, а мое ближайшее окружение. И, без сомнений, изменит мою жизнь в ближайшее время. Так что шутка про "ваш заказ доставит драматург" может оказаться не шуткой, - на полном серьезе заявил Валерий Печейкин.

Молодой актер Евгений Даль до карантина тоже работал в «Гоголь центре». Теперь он каждый день рассекает по городу на велосипеде с огромным рюкзаком за плечами. Его район доставки: Москва-Сити.

- Дверь открывают мажоры в тапочках Dolce & Gabbana. Каждый второй шарахается в сторону: боится заразиться. Ну а наборы, которые заказывают, заслуживают отдельного внимания. Один клиент из башни Федерации затарился на романтик: гель-смазка интимный для дополнительного увлажнения, три бутылки воды «Святой источник» и упаковка конфет, - рассказал актер-курьер Евгений Даль.

Коллега Жени, актер и режиссер Центра имени Мейерхольда Даниил Романов тоже подался в курьеры. Себя он называет пищеносцем и ведет что-то вроде дневника рабочих будней в доставке. Евгений устроился в курьерскую службу крупного супермаркета. За двенадцатичасовую смену наматывает на авто больше 100 километров.

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Молодой актер Евгений Даль до карантина тоже работал в Гоголь центре
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- Когда стало понятно, что весь этот карантин не на день и не на два, пришло понимание, что нельзя сидеть дома: в обществе происходят перемены, которые мне - человеку творческому просто необходимо видеть своими глазами. Мой друг, актер Михаил Петрухин к тому времени уже устроился в службу доставки и посоветовал мне тоже попробовать, - рассказал «Комсомольской правде» Даниил.

По словам актера, за смену можно заработать в среднем три с половиной тысячи рублей. неплохое подспорье в условиях полного отсутствия работы в театре. Напомним, их тоже закрыли на карантин. Но Даниил уверяет, деньги все-таки не главное. Что ни заказ, то повод написать рассказ.

- За несколько дней службы пищеносцем у меня получилось сложить кое-какую статистику. Так вот: преимущественно заказы оформляют женщины. Однако ещё я заметил, что женщины-инициаторы online-доставки не одиноки в своих жилищах. То есть как бывает: тебя, как правило, встречает довольно живая, коммуникабельная женщина среднего возраста. Она оплачивает покупку, задаёт уточняющие вопросы, вынимает пакеты из кофра и либо сама тащит груз внутрь, либо взывает: «Иди помоги мне!». На призыв о помощи, будто из норы, выползает человек. Судя по вторичным половым признакам, это мужчина. Судя по пластике ног и шейных суставов (они никогда не врут), он вяло негодует, что его оторвали от чего-то важного. Но это, конечно, всё ватный бунт с его стороны, потому что рядом Она. Я знал, что патриархат – голый король, а матриархат – серый кардинал гендерной дуальности, но так чтобы пакеты не встретить!? И да, милый друг, всех этих «мачо» в пижамах и бриджах объединяет одно: они не здороваются с тобой, курьер для них пустое место, - возмутился Даниил Романов.

По словам Даниила клиенты не только не отличаются вежливостью, но еще и страшно боятся подцепить коронавирус.

- Был такой заказ в самом конце смены, я так устал, что валился с ног. Я, с одной стороны, радуюсь, что руки и ноги подкачаются и без методик королей бодибилдинга, а вот спина говорит, что ещё одно неосторожное движение и в утиль. Поднимаюсь, звоню. Мне открывает Маша: бодрая пышка. По мизансцене дистанцирования я понимаю, что для неё я – агент смерти. Без проблем – я привык. Маша вернулась с кредитной картой (да, это была кредитная, а не дебетовая карта – значит, Маша закупается в долг). Приложила. Мой портативный кассовый аппарат затошнило длинным чеком. Он длился и сворачивался. Маша подхватила его, расправила и оттянула. Это, я-то дурак, думал, что она мне так помогает. Нет! «Это я так специально, чтобы он случайно Вас не коснулся – не обрабатывать же мне чек после Вас антисептиком!» – пояснила она мне, - рассказал Даниил.

Сколько московских актеров сейчас работают курьерами, никто точно не знает. Так что не удивляйтесь, когда увидите их у двери своей квартиры. А еще, пожалуйста, не забудьте поздороваться и будьте вежливы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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