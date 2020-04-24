«Ты для них не курьер, а агент смерти!»: московские актеры на самоизоляции подались в разносчики еды

Курьер в условиях самоизоляции почти единственная доступная вакансия. И это вполне объяснимо. На доставку перешли сотни ресторанчиков и магазинчиков, на двери которых еще в конце марта повесили табличку: «закрыто». Теперь на дом можно заказать что угодно: от пачки соли до костюма от GUCCI или элитной ювелирки. Колье за 3 миллиона или сумочку за миллион на примерку привозят с вооруженной охраной. Богачи-шопоголики скупают все: карантин не повод менять привычки.

А простой народ, уже давно подсевший на доставку еды и продуктов, в режиме самоизоляции только нагулял аппетит. Заказов стало больше. А в курьеры подались московские актеры. Говорят, мол такая работа помогает им, людям творческим, не сойти с ума в четырех стенах. Якобы так они могут ближе познакомиться с разными типажами москвичей, неизвестно ведь, кто откроет дверь и протянет руку за бургером. Но так ли это на самом деле? Или таланты просто выживают в голодные времена? Попробуем разобраться.

- На днях вышел из дома, чтобы дойти до аптеки. Иду и встречаю артиста Женю Даля. А он с курьерской сумкой. Я сначала даже не понял: он или не он? Остановился на перекрестке и слышу: «Валера?». Отвечаю: «Женя?». Короче, Женя правда пошел в доставку, - рассказал «КП» Валерий Печейкин, драматург «Гоголь центра». - Вот так. Прошел всего месяц самоизоляции, а она уже начала не просто менять жизнь условных людей, а мое ближайшее окружение. И, без сомнений, изменит мою жизнь в ближайшее время. Так что шутка про "ваш заказ доставит драматург" может оказаться не шуткой, - на полном серьезе заявил Валерий Печейкин.

Молодой актер Евгений Даль до карантина тоже работал в «Гоголь центре». Теперь он каждый день рассекает по городу на велосипеде с огромным рюкзаком за плечами. Его район доставки: Москва-Сити.

- Дверь открывают мажоры в тапочках Dolce & Gabbana. Каждый второй шарахается в сторону: боится заразиться. Ну а наборы, которые заказывают, заслуживают отдельного внимания. Один клиент из башни Федерации затарился на романтик: гель-смазка интимный для дополнительного увлажнения, три бутылки воды «Святой источник» и упаковка конфет, - рассказал актер-курьер Евгений Даль.

Коллега Жени, актер и режиссер Центра имени Мейерхольда Даниил Романов тоже подался в курьеры. Себя он называет пищеносцем и ведет что-то вроде дневника рабочих будней в доставке. Евгений устроился в курьерскую службу крупного супермаркета. За двенадцатичасовую смену наматывает на авто больше 100 километров.

eugeney_dahl Молодой актер Евгений Даль до карантина тоже работал в Гоголь центре

- Когда стало понятно, что весь этот карантин не на день и не на два, пришло понимание, что нельзя сидеть дома: в обществе происходят перемены, которые мне - человеку творческому просто необходимо видеть своими глазами. Мой друг, актер Михаил Петрухин к тому времени уже устроился в службу доставки и посоветовал мне тоже попробовать, - рассказал «Комсомольской правде» Даниил.

По словам актера, за смену можно заработать в среднем три с половиной тысячи рублей. неплохое подспорье в условиях полного отсутствия работы в театре. Напомним, их тоже закрыли на карантин. Но Даниил уверяет, деньги все-таки не главное. Что ни заказ, то повод написать рассказ.

- За несколько дней службы пищеносцем у меня получилось сложить кое-какую статистику. Так вот: преимущественно заказы оформляют женщины. Однако ещё я заметил, что женщины-инициаторы online-доставки не одиноки в своих жилищах. То есть как бывает: тебя, как правило, встречает довольно живая, коммуникабельная женщина среднего возраста. Она оплачивает покупку, задаёт уточняющие вопросы, вынимает пакеты из кофра и либо сама тащит груз внутрь, либо взывает: «Иди помоги мне!». На призыв о помощи, будто из норы, выползает человек. Судя по вторичным половым признакам, это мужчина. Судя по пластике ног и шейных суставов (они никогда не врут), он вяло негодует, что его оторвали от чего-то важного. Но это, конечно, всё ватный бунт с его стороны, потому что рядом Она. Я знал, что патриархат – голый король, а матриархат – серый кардинал гендерной дуальности, но так чтобы пакеты не встретить!? И да, милый друг, всех этих «мачо» в пижамах и бриджах объединяет одно: они не здороваются с тобой, курьер для них пустое место, - возмутился Даниил Романов.

По словам Даниила клиенты не только не отличаются вежливостью, но еще и страшно боятся подцепить коронавирус.

- Был такой заказ в самом конце смены, я так устал, что валился с ног. Я, с одной стороны, радуюсь, что руки и ноги подкачаются и без методик королей бодибилдинга, а вот спина говорит, что ещё одно неосторожное движение и в утиль. Поднимаюсь, звоню. Мне открывает Маша: бодрая пышка. По мизансцене дистанцирования я понимаю, что для неё я – агент смерти. Без проблем – я привык. Маша вернулась с кредитной картой (да, это была кредитная, а не дебетовая карта – значит, Маша закупается в долг). Приложила. Мой портативный кассовый аппарат затошнило длинным чеком. Он длился и сворачивался. Маша подхватила его, расправила и оттянула. Это, я-то дурак, думал, что она мне так помогает. Нет! «Это я так специально, чтобы он случайно Вас не коснулся – не обрабатывать же мне чек после Вас антисептиком!» – пояснила она мне, - рассказал Даниил.

Сколько московских актеров сейчас работают курьерами, никто точно не знает. Так что не удивляйтесь, когда увидите их у двери своей квартиры. А еще, пожалуйста, не забудьте поздороваться и будьте вежливы.