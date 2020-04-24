Итальянские врачи нашли коронавирус в слезах пациентки

Исследователи из Национального института инфекционных болезней Италии обнаружили, что коронавирус может сохраняться на слизистой глаза в течение нескольких недель, пишет британский Daily Mail.

Итальянские ученые следили за 65-летней пациенткой, у которой COVID-19 сохранялся с первого дня болезни в течение 21 дня. Она вернулась из Уханя в Италию 23 января. Через пять дней после возвращения женщину отправили в больницу. Ее состояние ухудшилось буквально за один день. Помимо сильнейшего конъюнктивита у пациентки был сухой кашель, боль в горле и заложенность носа. Температура поползла вверх только через несколько дней после госпитализации.

Так как на третий день нахождения в больнице конъюнктивит не проходил, врачи решили промывать пациентке глаза. А затем стали брать на анализ глазную жидкость ежедневно. В каждом образце они выявили генетический материал SARS-CoV-2. На 21-й день вирус из образцов наконец-то исчез, а через пять дней вновь появился. Хотя в образцах из носоглотки COVID-19 пропал.

Этот случай натолкнул итальянских врачей на мысль, что коронавирус может довольно длительное время сохраняться в слизистой глаза и представлять угрозу для пациента и окружающих.

РЕДКИЙ СИМПТОМ

Сейчас все чаще появляются сообщения, что один из симптомов, характерных коронавирусу, - это конъюнктивит. Но число больных, у которых болезнь сопровождается еще и покраснением глаз, остается довольно низким.

Хоть коронавирус, в основном, передается от человека к человеку воздушно-капельным путем (через слюну и слизь при кашле и чихании, разговоре и дыхании), в новом исследовании итальянских специалистов еще раз подчеркивается, как важно не дотрагиваться до лица и глаз, чтобы не занести на слизистую вирус. Конъюнктивит может быть вызван многими бактериями или вирусами. И довольно часто это заболевание сопровождает респираторные инфекции.

В США конъюнктивит был обнаружен у 80 жителей и 34 сотрудников дома престарелых в штате Вашингтон, у которых впоследствии был выявлен COVID-19. Медсестра, которая ухаживала за больными, сообщила, что у всех 114 пациентов наблюдалось воспаление слизистой глаза. При этом у инфицированных не было никаких других симптомов, характерных коронавирусу.

Впервые о том, что конъюнктивит может оказаться одним из признаков заболевания коронавирусом, заговорили еще китайские врачи. В журнале New England Journal of Medicine было опубликовано исследование. Под наблюдением находилась тысяча китайцев с COVID-19. Из них только у 9 пациентов развились глазные заболевания. Это менее 1%. По данным другого исследования, только у одного инфицированного из 30 был конъюнктивит.

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