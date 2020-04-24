2020-04-24T14:07:59+03:00
Общество

Общественная палата Забайкалья начинает акцию "Читаем Конституцию"

Общественная палата Забайкальского края предлагает всем, кто в эти дни находится на самоизоляции, работает удаленно или в череде напряженных будней готов отвлечься, начать читать Конституцию нашей страны
Поделиться:
Забайкальцев в условиях самоизоляции из-за нового коронавируса призвали посвятить 5-10 минут в день изучению КонституцииЗабайкальцев в условиях самоизоляции из-за нового коронавируса призвали посвятить 5-10 минут в день изучению КонституцииФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

"Нам предстоит всероссийское голосование за внесение поправок в Конституцию – стержневой документ, который объединяет всех людей, проживающих на определенной территории и делающий их гражданами.

Прочитать статью. Прочитать поправку. Потом попробовать разобраться. Мы так много времени вольно или невольно тратим на восприятие чужих оценок того, чего сами не знаем. Давайте попробуем: не торопясь и вдумчиво, пошагово продвигаясь, каждый отдельно и все вместе понять, что нас делает единым народом великой страны", - рассказали в пресс-службе Общественной палаты.

Забайкальцев в условиях самоизоляции из-за нового коронавируса призвали посвятить 5-10 минут в день изучению Конституции РФ и поправок, вносимых в неё. В результате жители региона смогут сами оценить суть предлагаемых изменений в Основном законе страны. А во время общероссийского голосования - сделать осознанный выбор - "за" или "против" поправок.

Акция "Читаем Конституцию" будет освещаться в социальных сетях.

По информации пресс-службы Общественной палаты Забайкальского края.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Общественная палата Забайкалья начинает акцию "Читаем Конституцию"
Общественная палата Забайкальского края предлагает всем, кто в эти дни находится на самоизоляции, работает удаленно или в череде напряженных будней готов отвлечься, начать читать Конституцию нашей страны
Современный подход: как в Москве сортируют отходы
Эпидемия короновируса сильно изменила нашу жизнь. Мы не ездим на работу, не ходим в закрытые развлекательные центры, музеи, на выставки и спортивные арены, но мы по-прежнему продолжаем выбрасывать накопившийся бытовой мусор
Новости 24
Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции
На Ямале в больницах удвоено количество мест для лечения коронавируса
Трамп заявил, что коронавирус можно вылечить «дезинфекцией легких»
В регионах загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом достигает 40 процентов
Военный эксперт оценил, сможет ли коронавирус сорвать планы США по производству гиперзвукового оружия
В ООН сравнили коронавирус с пандемией H1N1
Роспотребнадзор предостерег от нарушения самоизоляции на майских праздниках
Эксперт положительно отозвался о сокращении частоты техосмотров
Власти выпустят рекомендации для россиян по поведению на майские праздники
Депутаты Мособлдумы рассказали, почему Ивана Жукова наградили посмертно знаком «За доблесть и мужество»
В Румынии нарушители карантина сняли на видео свой пикник и предложила полиции наказать их
Полицейские научились раскрывать преступления прошлых лет по запаху
Собянин поручил задействовать студентов-медиков в борьбе с коронавирусом
Матвиенко призвала россиян не планировать путешествия в другие страны из-за коронавируса
Банк России дал прогнозы по экономике на 2020 год
Главврач скорой помощи назвал ситуацию с пандемией «ночным кошмаром»
Курс рубля вырос после снижения ключевой ставки
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Песков о сроках окончания карантина: Ещё неделя впереди есть
Пережившая испанский грипп 106-летняя женщина выздоровела от COVID-19
Путин подписал закон о развитии искусственного интеллекта в Москве
У российского боксера Александра Поветкина родился сын
Минздрав: Вакцина от коронавируса появится в России до конца года
Названы главные ошибки людей в период пандемии
Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны
Генпрокуратура признала фейком видео про быстрый возврат налогов