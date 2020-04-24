Общественная палата Забайкалья начинает акцию "Читаем Конституцию"

"Нам предстоит всероссийское голосование за внесение поправок в Конституцию – стержневой документ, который объединяет всех людей, проживающих на определенной территории и делающий их гражданами.

Прочитать статью. Прочитать поправку. Потом попробовать разобраться. Мы так много времени вольно или невольно тратим на восприятие чужих оценок того, чего сами не знаем. Давайте попробуем: не торопясь и вдумчиво, пошагово продвигаясь, каждый отдельно и все вместе понять, что нас делает единым народом великой страны", - рассказали в пресс-службе Общественной палаты.

Забайкальцев в условиях самоизоляции из-за нового коронавируса призвали посвятить 5-10 минут в день изучению Конституции РФ и поправок, вносимых в неё. В результате жители региона смогут сами оценить суть предлагаемых изменений в Основном законе страны. А во время общероссийского голосования - сделать осознанный выбор - "за" или "против" поправок.

Акция "Читаем Конституцию" будет освещаться в социальных сетях.

По информации пресс-службы Общественной палаты Забайкальского края.