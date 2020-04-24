2020-04-24T14:15:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Португалии, последние новости на 24 апреля 2020: число зараженных превысило 22 000 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Португалии на 24 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Количество скончавшихся от вирус достигло 820 человек, выздоровели – 1201.Количество скончавшихся от вирус достигло 820 человек, выздоровели – 1201.
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Количество заболевших коронавирусом в Португалии достигло 22 353, сообщает министерство здравоохранения страны. Количество скончавшихся от вирус достигло 820 человек, выздоровели – 1201.

Наиболее сложная обстановка остается в северном регионе - 13 382 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 475 человек. Накануне стало известно, почему в Португалии и Испании такая большая разница в смертности.

Испания ввела режим карантина, когда в стране выявили 6 000 больных. Португалия же сделала это днем ранее, пишет издание Business Insider. Тогда в стране было всего 100 инфицированных.

Она быстро взяла под контроль ситуацию, госпитализировали в только тяжело больных, большинство пациентов лечились на дому. Туристы смогут приехать в Португалию только в 2021 году.

Многие отели не откроются в этом году, предупредил Элидерико Виегас, глава Ассоциации гостиниц и туристических предприятий Алгарве. С его слов, даже если Португалия справится с эпидемией, иностранцев тут не ждут как минимум до апреля 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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