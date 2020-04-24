Жемчужная сережка из головки чеснока и три богатыря в шапочках из фольги: русской "Изоизоляцией" вдохновляются по всему миру

Мы уже устали писать про отечественный паблик "Изоизоляция" в фейсбуке, где граждане выкладывают свои оммажи и косплеи шедевров мировой живописи. Оказывается, у проекта есть фанаты за рубежом. Голландка Аннелуз Офиссер завела подобие "Изоизоляции" у себя в Инстаграм. Казалось бы, идея сильно не нова, однако всего за две недели на ее страничку подписалась 231 тысяча человек.

Создательница страницы придумала себе ник «Tussenkunstenquarantaine», что переводится как «Между искусством и карантином», отбирает лучшие из отмеченных по ее хештегу.

«Мне важно поддержать людей, находящихся в самоизоляции. Творчество – вот то, что поможет нам преодолеть этот тяжелый период», - отмечает она.

"Комсомольская правда" выбрала лучшие работы.

Ян Вермеер. "Девушка с жемчужной сережкой"

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Все началось с пародии на Яна Вермеера. Аннелуз воспроизвела «Девушку с жемчужной сережкой», но только вместо знаменитой сережки прицепила противовирусную головку чеснока, элегантной накидкой стал икеевский коврик, а волосы убрала под банное полотенце. Зато какой взгляд! Почти точь - в – точь

Виктор Васнецов – «Три богатыря»

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Видимо, эта работа - реверанс в сторону нашей "Изоизоляции". Работа приобрела остропандемийное звучание, ведь в качестве шлема героиня использовала шапочку из фольги.

Мондриан Пит – «Композиция с красным, синим и желтым»

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Мондриан был наравне с Кандинским и Малевичем идейным вдохновителем абстрактной живописи. Кто сказал, что участвовать во флешмобе могут только люди? Какая цветопередача у этих помидорок!

Микеланджело – «Юдифь и Олофен»

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

В наши дни ветхозаветные сюжеты разыгрываются по-новому. Казалось бы, что может пойти не так в самоизоляции с любящей семьей?

Подпись под картиной: «Когда папа больше не хочет играть».

Леонардо да Винчи – «Тайная вечеря».

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Когда планерка врачей стала сакральным пространством, будто вышедшим из-под кисти гениального флорентийского художника.

Альфонс Муха- «Топаз»

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Прославленный художник модерна изображал женщин как богинь. Когда ты дома – можешь почувствовать себя властительницей целого мира… от кровати до холодильника…

Иероним Босх – «Воз Сена».

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Самый большой триптих нидерландского художника украшен множеством маленьких нравоучительных деталей.

Одну из них переиначили так : «Когда наконец-то готов выйти на видеосвязь».

Жак - Луи Давид – «Бонапарт на перевале Сен-Бернар».

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Экспрессивный жест завоевателя и верный скакун – вот, что нужно, чтобы завоевать симпатию людей!

Сандро Боттичелли – «Рождение Венеры»

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Случайный ренессанс в загородном доме. Сложно представить, как семья выбирала богиню красоты и любви из всех домочадцев.

В ТЕМУ

Мужчины в роли женщин: десять лучших работ паблика "Изоизоляция"

"КП" выбрала самые интересные работы антихандрической группы (подробности)

Шедевры из гречки и туалетной бумаги: пятнадцать лучших работ из паблика "Изоизоляция"

В дни пандемии граждане креативят, воссоздавая из подручных средств шедевры великих мастеров (подробности)

Самые веселые животные из паблика "Изоизоляция"

Домашние кошки, собаки и минипиги помогают изображать не только живых зверей, но и людей (подробности)