Жемчужная сережка из головки чеснока и три богатыря в шапочках из фольги: русской "Изоизоляцией" вдохновляются по всему миру
Мы уже устали писать про отечественный паблик "Изоизоляция" в фейсбуке, где граждане выкладывают свои оммажи и косплеи шедевров мировой живописи. Оказывается, у проекта есть фанаты за рубежом. Голландка Аннелуз Офиссер завела подобие "Изоизоляции" у себя в Инстаграм. Казалось бы, идея сильно не нова, однако всего за две недели на ее страничку подписалась 231 тысяча человек.
Создательница страницы придумала себе ник «Tussenkunstenquarantaine», что переводится как «Между искусством и карантином», отбирает лучшие из отмеченных по ее хештегу.
«Мне важно поддержать людей, находящихся в самоизоляции. Творчество – вот то, что поможет нам преодолеть этот тяжелый период», - отмечает она.
"Комсомольская правда" выбрала лучшие работы.
Ян Вермеер. "Девушка с жемчужной сережкой"
Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/
Все началось с пародии на Яна Вермеера. Аннелуз воспроизвела «Девушку с жемчужной сережкой», но только вместо знаменитой сережки прицепила противовирусную головку чеснока, элегантной накидкой стал икеевский коврик, а волосы убрала под банное полотенце. Зато какой взгляд! Почти точь - в – точь
Виктор Васнецов – «Три богатыря»
Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/
Видимо, эта работа - реверанс в сторону нашей "Изоизоляции". Работа приобрела остропандемийное звучание, ведь в качестве шлема героиня использовала шапочку из фольги.
Мондриан Пит – «Композиция с красным, синим и желтым»
Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/
Мондриан был наравне с Кандинским и Малевичем идейным вдохновителем абстрактной живописи. Кто сказал, что участвовать во флешмобе могут только люди? Какая цветопередача у этих помидорок!
Микеланджело – «Юдифь и Олофен»
Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/
В наши дни ветхозаветные сюжеты разыгрываются по-новому. Казалось бы, что может пойти не так в самоизоляции с любящей семьей?
Подпись под картиной: «Когда папа больше не хочет играть».
Леонардо да Винчи – «Тайная вечеря».
Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/
Когда планерка врачей стала сакральным пространством, будто вышедшим из-под кисти гениального флорентийского художника.
Альфонс Муха- «Топаз»
Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/
Прославленный художник модерна изображал женщин как богинь. Когда ты дома – можешь почувствовать себя властительницей целого мира… от кровати до холодильника…
Иероним Босх – «Воз Сена».
Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/
Самый большой триптих нидерландского художника украшен множеством маленьких нравоучительных деталей.
Одну из них переиначили так : «Когда наконец-то готов выйти на видеосвязь».
Жак - Луи Давид – «Бонапарт на перевале Сен-Бернар».
Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/
Экспрессивный жест завоевателя и верный скакун – вот, что нужно, чтобы завоевать симпатию людей!
Сандро Боттичелли – «Рождение Венеры»
Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/
Случайный ренессанс в загородном доме. Сложно представить, как семья выбирала богиню красоты и любви из всех домочадцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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