2020-04-24T14:24:38+03:00
Звезды

Жемчужная сережка из головки чеснока и три богатыря в шапочках из фольги: русской "Изоизоляцией" вдохновляются по всему миру

Голландка повторила шедевры "Изоизоляции" у себя в Инстаграмм и за две недели набрала 231 тысячу подписчиков
Татьяна ФИЛИППОВА
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Грёз Жан-Батис - "Прачка" Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/Грёз Жан-Батис - "Прачка" Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/
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Мы уже устали писать про отечественный паблик "Изоизоляция" в фейсбуке, где граждане выкладывают свои оммажи и косплеи шедевров мировой живописи. Оказывается, у проекта есть фанаты за рубежом. Голландка Аннелуз Офиссер завела подобие "Изоизоляции" у себя в Инстаграм. Казалось бы, идея сильно не нова, однако всего за две недели на ее страничку подписалась 231 тысяча человек.

Создательница страницы придумала себе ник «Tussenkunstenquarantaine», что переводится как «Между искусством и карантином», отбирает лучшие из отмеченных по ее хештегу.

«Мне важно поддержать людей, находящихся в самоизоляции. Творчество – вот то, что поможет нам преодолеть этот тяжелый период», - отмечает она.

"Комсомольская правда" выбрала лучшие работы.

Ян Вермеер. "Девушка с жемчужной сережкой"

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Все началось с пародии на Яна Вермеера. Аннелуз воспроизвела «Девушку с жемчужной сережкой», но только вместо знаменитой сережки прицепила противовирусную головку чеснока, элегантной накидкой стал икеевский коврик, а волосы убрала под банное полотенце. Зато какой взгляд! Почти точь - в – точь

Виктор Васнецов – «Три богатыря»

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Видимо, эта работа - реверанс в сторону нашей "Изоизоляции". Работа приобрела остропандемийное звучание, ведь в качестве шлема героиня использовала шапочку из фольги.

Мондриан Пит – «Композиция с красным, синим и желтым»

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Мондриан был наравне с Кандинским и Малевичем идейным вдохновителем абстрактной живописи. Кто сказал, что участвовать во флешмобе могут только люди? Какая цветопередача у этих помидорок!

Микеланджело – «Юдифь и Олофен»

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

В наши дни ветхозаветные сюжеты разыгрываются по-новому. Казалось бы, что может пойти не так в самоизоляции с любящей семьей?

Подпись под картиной: «Когда папа больше не хочет играть».

Леонардо да Винчи – «Тайная вечеря».

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Когда планерка врачей стала сакральным пространством, будто вышедшим из-под кисти гениального флорентийского художника.

Альфонс Муха- «Топаз»

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Прославленный художник модерна изображал женщин как богинь. Когда ты дома – можешь почувствовать себя властительницей целого мира… от кровати до холодильника…

Иероним Босх – «Воз Сена».

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Самый большой триптих нидерландского художника украшен множеством маленьких нравоучительных деталей.

Одну из них переиначили так : «Когда наконец-то готов выйти на видеосвязь».

Жак - Луи Давид – «Бонапарт на перевале Сен-Бернар».

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Экспрессивный жест завоевателя и верный скакун – вот, что нужно, чтобы завоевать симпатию людей!

Сандро Боттичелли – «Рождение Венеры»

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Случайный ренессанс в загородном доме. Сложно представить, как семья выбирала богиню красоты и любви из всех домочадцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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