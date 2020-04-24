2020-04-24T14:47:39+03:00
В мире

Медсестра, лечившая британского премьера Бориса Джонсона: Я ухаживала за ним также, как и за другими пациентами

Дженни Макги рассказала, как 48 часов сидела у кровати политика
Мария БЕРК
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Самым сложным для Дженни оказалось пристальное внимание журналистов к лечению Бориса ДжонсонаСамым сложным для Дженни оказалось пристальное внимание журналистов к лечению Бориса ДжонсонаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон упорно не хотел вводить карантин в Соединенном Королевстве из-за эпидемии COVID-2019. Но под давлением общественности и собственного кабинета министров капитулировал. А потом и сам заразился коронавирусом. Провалялся дома с температурой, которая на протяжении недели не спадала, и из-за этого угодил в одну из больниц Лондона.

В отделении интенсивной терапии Джонсон провалялся еще неделю. А когда выписался из клиники, то благодарил за внимание и свое спасение новозеландскую 35-летнюю медсестру Дженни Макги, пишет The Guardian.

Дженни и еще одна медсестра сидели у кровати британского премьера двое суток. Фото: YouTube

Дженни и еще одна медсестра сидели у кровати британского премьера двое суток.Фото: YouTube

- Я решила, что мои друзья меня просто разыгрывают, когда рассказали о благодарности Джонсона. Думала, что это шутка. Это было так неожиданно, призналась медсестра.

Дженни признается, что Борис Джонсон, когда его доставили в госпиталь, нуждался в интенсивной терапии. Но ему оказывалась помощь наравне с другими пациентами. Премьер не удостоился особы преференций.

Дженни и еще одна медсестра сидели у кровати британского премьера двое суток. Ни на минуту они не отходили от него ночью, когда могло произойти мгновенное ухудшение состояния.

Макги рассказала журналистам, что разговаривала с Борисом Джонсоном о Новой Зеландии и ее родном городе Инверкаргилле, который знаменит игроками в регби, устрицами и богатыми фермерскими хозяйствами.

- Ему было интересно узнать все о Инверкаргилле, - сказала медсестра.

Самым сложным для Дженни оказалось пристальное внимание журналистов к лечению Бориса Джонсона. Больницу взяли в плотное кольцо десятки съемочных групп, желавших первыми получить эксклюзив.

После публичной благодарности от Джонсона Дженни Макги написала премьер-министр Джасинда Ардерн в «Фейсбуке». Медсестра тогда вновь подумала, что это шутка.

- Ардерн - мой герой. Она удивительная женщина. И она написала мне, что она и вся страна гордится мной. Это было настолько трогательно, что я это никогда не забуду, - призналась женщина. - Я поблагодарила ее, на что получила пару улыбающихся смайликов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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