Цены в аптеках растут в два с половиной раза быстрее, чем год назад

Из-за коронавируса многие россияне стали закупаться лекарствами, да и в условиях самоизоляции аптеки одни из немногих магазинов, которые продолжают работать. Все это уже изменило рынок – продавцы таблеток и порошком подсчитывают прибыль и готовятся повышать цены. В первую очередь на противовирусные препараты и антисептики.

КАК СИЛЬНО ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ

- С 16 марта мы отмечаем взрывной рост индекса инфляции. С 1,9% она взлетела до 4,5%, - говорит генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. – По итогам прошлого года этот показатель составлял 1,8%. То есть мы уже в 2,5 раза перекрыли индекс инфляции 2019-го. И это только начало. Рубль дешевеет, значит, субстанции для препаратов для наших производителей дороже. Так что очевидно, что лекарства не из перечня жизненно важных будут стремительно дорожать.

Показательно, что лидером по росту цен в марте, по данным DSM Group, стал кожный антисептик асептолин – его цена подскочила чуть ли не в два раза, на 89%! При этом быстрее всего растут цены на самые дешевые лекарства.

КАК КОРОНАВИРУС ПОВЛИЯЛ НА СПРОС

Эксперты обращают внимание, как резко подскочили продажи препаратов, которые, хотя бы по слухам, помогают от коронавируса. Так, продажи арбидола, если считать в рублях, по итогам 1 квартала выросли на 120%, а в одном только марте – почти в 4 раза. А если посчитать по проданным упаковкам, самый впечатляющий результат в марте показал парацетамол – продажи подскочили на 205%.

Масок аптеки стали продавать в 8 раз больше. А стоило президенту США Дональду Трампу обронить, что многоообещающим с точки зрения борьбы с коронавирусом выглядит противомалярийный препарат гидроксихлорохин, как его продажи в России подскочили в 10 раз.

- Сейчас продажи упали, но его и нет в аптеках. Почти все закупается в госрезерв, потому что врачи все-таки надеются на пользу в лечении Covid-19, - отметил Сергей Шуляк.

Россияне в 1 квартале 2020-го покупали в аптеках в 7 раз больше санитайзеров и в 2,5 раз больше влажных салфеток.

- Основной рост аптечных продаж пришелся на предкарантинную неделю, - отметил Сергей Шуляк.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Ведущие фармпроизводители России обратились с письмом в Минпромторг и рассказали, что им невыгодно производить многие дешевые лекарства из списка жизненно важных. Потому что цены на них жестко контролируются государством, и повысить их нельзя. Но и работать себе в убыток предприятия тоже не готовы.

- Из Минздрава пришел ответ – пересматривать цены можно только на те препараты, которые рекомендованы для лечения Covid-19. Значит, дешевые препараты будут уходить с рынка, а их место будут занимать более дорогие аналоги, - прогнозирует Серей Шуляк. – Эпидемия коронавируса, по всей логике, уйдет. Но есть высокая вероятность того, что она вернется осенью.

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