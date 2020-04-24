Мушистин поручил разработать рекомендации, как россиянам провести 1 и 9 мая

- У нас 1 мая, 9 мая - это традиционно для людей возможность отдыхать, поехать на дачу. И мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации, как проводить праздники с учетом всех ограничений, - заявил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в пятницу.

- Мы обязательно подготовим! - заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Совещание проходило в режиме видеосвязи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775265" frameborder="0"></iframe> Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майские праздники.

- Сорваться в сегодняшней ситуации недопустимо, иначе все, что наработано, все труды и старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя. Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы нарушать те требования, которые есть. Это очевидно, - заявила Попова.

По ее словам, «ситуация с коронавирусом не закончится в одно прекрасное утро». Поэтому Роспотребнадзор уже разработал рекомендации предприятиям из 11-ти наиболее пострадавших отраслей, какие условия им придется соблюдать при постепенном выходе из самоизоляции.

- Нужно научиться работать в новых условиях, - заметила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, на данный момент в России зафиксировано 355 очагов коронавирусной инфекции. При этом, как она отметила, ситуация с коронавирусом в стране сейчас развивается в «позитивном направлении». Она также рассказала, что за последнюю неделю доля пациентов с коронавирусом, у которых нет никаких симптомов заболевания, увеличилась до 52%. 35% в общей структуре заболевших коронавирусом - это больные с острыми респираторными заболеваниями, 12% - с пневмонией.

В общей сложности в России проверку на коронавирус уже прошли 2,5 миллиона человек. Ежедневно делается 150 тысяч тестов. Как отметила Попова, число тестов должно с каждым днем увеличиваться.

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