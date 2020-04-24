Что обсуждали пользователи ВКонтакте в начале самоизоляции — исследование VK и Brand Analytics

ВКонтакте и Brand Analytics выяснили, какие темы стали самыми обсуждаемыми в начале самоизоляции. Для этого аналитики изучили публичные записи и комментарии в социальной сети и выявили тренд-слова, которые отражают основные интересы и беспокойства пользователей.

Топ-20 тренд-слов ВКонтакте в начале самоизоляции:

коронавирус — 3 719 упоминаний на 1 млн слов;

карантин — 2 127;

Путин — 1173;

Италия — 792;

Конституция — 792;

эпидемия — 678;

пациент — 659;

профилактика — 632;

паника — 625;

работник — 598;

доллар — 569;

беречь — 539;

кризис — 448;

гречка — 431;

экономика — 419;

кашель — 395;

дистанционный — 391;

каникулы — 380;

нефть — 377;

пожилые — 350.

По данным Brand Analytics, больше всего пользователей ВКонтакте волнует пандемия COVID-19 и вызванный ей карантин. В рейтинге много слов, связанных со здоровьем («пациент», «профилактика», «кашель») и влиянием коронавируса на жизнь населения («работник», «беречь», «каникулы», «пожилые»).

В список тренд-слов попала «паника» — пользователи призывают не поднимать её в сложившейся ситуации. Также среди частотных упоминаний есть «гречка», которую россияне активно скупали в начале самоизоляции. В топ вошла и Италия, как страна с одной из самых сложных ситуаций по COVID-19.

Помимо этого, в постах и комментариях люди часто упоминали президента Владимира Путина, который несколько раз выступал с обращением к гражданам. Также пользователи активно обсуждали экономическую и политическую ситуацию в стране: в рейтинге есть слова «Конституция», «экономика», «нефть», «кризис», «доллар».

Слова «санитайзер», «паникёр», «ИВЛ», «обнуление», «удалёнка», «задонать» и «изоляция» не вошли в список самых популярных, но при этом показали самый взрывной рост по сравнению с прошлым периодом.

Для исследования были проанализированы 685 миллионов публичных записей и комментариев и более 16,3 миллиарда слов, опубликованных ВКонтакте в марте. Для выявления тренд-слов анализируется мощность (частота) упоминания каждого слова в пересчёте на 1 миллион слов и изменение этой мощности (сила тренда). Наиболее мощные слова из тех, чья частота употребления выросла заметнее всего (выше сила тренда), и есть тренд-слова. Рейтинг не включает слова, которые постоянно присутствуют в лексиконе пользователей ВКонтакте и частота употребления которых почти не меняется со временем.

Ранее ВКонтакте создала единый центр информации по коронавирусу, запустила тематическую ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников и открыла программу поддержки НКО, которые готовы заниматься профилактикой коронавируса и реализовывать связанные с ним проекты.

Также ВКонтакте помогает пользователям находить образовательный и развлекательный контент. Для этого платформа запустила мини-приложение «Дома посмотрю» с афишей самых заметных онлайн-мероприятий в VK, а также тематическую ленту #лучшедома для тех, кто устал читать новости про коронавирус.