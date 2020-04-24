Что обсуждали пользователи ВКонтакте в начале самоизоляции — исследование VK и Brand Analytics
ВКонтакте и Brand Analytics выяснили, какие темы стали самыми обсуждаемыми в начале самоизоляции. Для этого аналитики изучили публичные записи и комментарии в социальной сети и выявили тренд-слова, которые отражают основные интересы и беспокойства пользователей.
Топ-20 тренд-слов ВКонтакте в начале самоизоляции:
коронавирус — 3 719 упоминаний на 1 млн слов;
карантин — 2 127;
Путин — 1173;
Италия — 792;
Конституция — 792;
эпидемия — 678;
пациент — 659;
профилактика — 632;
паника — 625;
работник — 598;
доллар — 569;
беречь — 539;
кризис — 448;
гречка — 431;
экономика — 419;
кашель — 395;
дистанционный — 391;
каникулы — 380;
нефть — 377;
пожилые — 350.
По данным Brand Analytics, больше всего пользователей ВКонтакте волнует пандемия COVID-19 и вызванный ей карантин. В рейтинге много слов, связанных со здоровьем («пациент», «профилактика», «кашель») и влиянием коронавируса на жизнь населения («работник», «беречь», «каникулы», «пожилые»).
В список тренд-слов попала «паника» — пользователи призывают не поднимать её в сложившейся ситуации. Также среди частотных упоминаний есть «гречка», которую россияне активно скупали в начале самоизоляции. В топ вошла и Италия, как страна с одной из самых сложных ситуаций по COVID-19.
Помимо этого, в постах и комментариях люди часто упоминали президента Владимира Путина, который несколько раз выступал с обращением к гражданам. Также пользователи активно обсуждали экономическую и политическую ситуацию в стране: в рейтинге есть слова «Конституция», «экономика», «нефть», «кризис», «доллар».
Слова «санитайзер», «паникёр», «ИВЛ», «обнуление», «удалёнка», «задонать» и «изоляция» не вошли в список самых популярных, но при этом показали самый взрывной рост по сравнению с прошлым периодом.
Для исследования были проанализированы 685 миллионов публичных записей и комментариев и более 16,3 миллиарда слов, опубликованных ВКонтакте в марте. Для выявления тренд-слов анализируется мощность (частота) упоминания каждого слова в пересчёте на 1 миллион слов и изменение этой мощности (сила тренда). Наиболее мощные слова из тех, чья частота употребления выросла заметнее всего (выше сила тренда), и есть тренд-слова. Рейтинг не включает слова, которые постоянно присутствуют в лексиконе пользователей ВКонтакте и частота употребления которых почти не меняется со временем.
Ранее ВКонтакте создала единый центр информации по коронавирусу, запустила тематическую ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников и открыла программу поддержки НКО, которые готовы заниматься профилактикой коронавируса и реализовывать связанные с ним проекты.
Также ВКонтакте помогает пользователям находить образовательный и развлекательный контент. Для этого платформа запустила мини-приложение «Дома посмотрю» с афишей самых заметных онлайн-мероприятий в VK, а также тематическую ленту #лучшедома для тех, кто устал читать новости про коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU