Более 150 аудиозаписей из архива «Фирмы Мелодия» будут опубликованы в открытом доступе к «Библионочи – 2020» в Одноклассниках

В этом году ежегодная всероссийская акция «Библионочь» впервые полностью пройдет в онлайн-формате. В честь этого звукозаписывающая компания «Мелодия» предоставила порталу «Культура.РФ» более 150 архивных аудиозаписей. ОК стали единственной социальной сетью, где можно послушать «Стихи русских поэтов» и «Аудиокниги для детей».

В первом сборнике можно послушать поэзию Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама; произведения Николая Гумилева, Александра Блока, Владимира Маяковского в прочтении Евгения Евтушенко.

Второй сборник предлагает большую подборку аудиокниг и сказок для детей. Голоса Клары Румяновой, Галины Ивановой и Всеволода Абдулова расскажут истории, которые понравятся не только младшему поколению, но и напомнят о детстве их родителям.

PR-директор «Фирмы Мелодия» Карина Абрамян: «Многие из нас выросли на виниловых пластинках «Мелодии», и мы с радостью передаем положительные эмоции уже нескольким поколениям детей. Сейчас маленьким детям особенно трудно находиться дома в ограниченном пространстве, надолго их усадить почти невозможно. А коротенькие стихи в исполнении Клары Румяновой, Всеволода Абдулова не только понравятся детям, но и научат их новым словам, покажут новые ситуации. В этот раз мы подобрали стихотворения венгерских, болгарских и чешских поэтов: тут есть стихи смешные, похожие на сказки, на быстрые считалки, на колыбельные песенки, а есть медленные, задумчивые. Слушатели чуть постарше познакомятся с редкой инсценировкой романа “Дэвид Копперфильд” Диккенса. В записи 1969 года участвовали Фаина Раневская, Валентина Сперантова, Алексей Консовский. Имена, не нуждающиеся в представлении».

Главный редактор портала «Культура.РФ» Олеся Максимова: «Поэзия – один из самых популярных разделов портала, к нему обращается каждый пятый посетитель. Поэтому мы очень рады предложить такой уникальный поэтический архив нашим пользователям, особенно в период, когда онлайн-контент стал чуть ли не единственным доступным способом проводить время. И детские архивные записи – настоящий клад. Эти стихи звучат для наших детей по-новому, не так как современные произведения, и родители вместе с детьми попадают под обаяние этих историй, рассказанных великими артистами прошлого».

Все аудиокниги доступны на портале «Культура.РФ», на странице «Библионочи-2020», а также в официальной группе «Культура.РФ» в «Одноклассниках».

«Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России, который рассказывает об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках природы. В 2019 году посещаемость портала составила 31 миллион пользователей, что в 1,8 раза больше показателей 2018 года. Ежемесячная посещаемость составляет более трех миллионов уникальных пользователей. Все эти материалы доступны пользователям портала бесплатно. Куратор портала — Министерство культуры Российской Федерации.