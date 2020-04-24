Самоизоляция – хорошая возможность повторить правила дорожного движения

В период самоизоляции Госавтоинспекция рекомендует взрослым и детям повторить правила дорожной безопасности в дистанционном режиме. Для этого сотрудники ГИБДД в регионах готовят видеоуроки, проводят «прямые эфиры» в социальных сетях, онлайн-викторины, конкурсы и челленджи по правилам дорожного движения.

«ПЯТИМИНУТКИ БЕЗОПАСНОСТИ»

Так, в Ставропольском крае автоинспекторы подготовили для школьников «пятиминутки безопасности», - при содействии регионального министерства образования для почти 300 тысяч учащихся проводятся плановые занятия по ПДД в дистанционном формате. Тематические мультипликационные видеоролики дети могут посмотреть в перерывах между занятиями.

В Кировской области автоинспекторы подготовили цикл занятий по безопасности дорожного движения для школьников начальных классов. Взяв за основу тематические мультфильмы, в начале занятия сотрудник Госавтоинспекции объясняет, на что необходимо обратить внимание детям при просмотре. После ребята отвечают на вопросы и получают домашнее задание от автоинспектора. Всего подготовлено 8 видеозанятий по различным темам. Такие видеоуроки можно смотреть всей семьей, обсуждая и придумывая свои творческие задания.

Фото предоставлено ГУОБДД МВД России

Информационные материалы для дистанционного обучения детей правилам дорожной безопасности – видеоуроки, обучающие презентации, сценарии занятий и программ, интерактивные игры и пособия, ролики социальной рекламы, в том числе обучающие видеоролики «Дорожное королевство», «Дорожная кухня» и «Перекресток знаний», образовательный проект «Семья Светофоровых» – можно найти на сайтах образовательных организаций и региональных органов образования, а также в официальных аккаунтах подразделений ГИБДД в социальных сетях.

Кроме того, российская Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время созданы различные интернет-ресурсы, на которых размещены полезные и наглядные материалы по тематике дорожной безопасности, - ими можно воспользоваться для самостоятельного изучения ПДД детьми вместе с родителями в период самоизоляции. В частности, это интерактивные образовательные порталы «Город дорог», «Дорога без опасности» и «Сакла», а также сайты юидроссии.рф, bezdtp.ru, сайт всероссийской газеты «Добрая Дорога Детства».

Фото предоставлено ГУОБДД МВД России

ПРОКАТЯТ НА ПАТРУЛЬНОЙ МАШИНЕ

Чтобы привлечь как можно большее число детей и их родителей к изучению и повторению правил безопасного поведения на дорогах, сотрудники Госавтоинспекции в регионах проводят различные интернет-конкурсы, викторины, флешмобы и акции. Для участия в них необходимо следить за информацией в официальных аккаунтах подразделений ГИБДД в социальных сетях.

Так, в Новгородской области стартовал интернет-марафон «Пока все дома с ПДД» с призывом поделиться в своих социальных сетях фотографиями и видеоотчетами о том, как дети и взрослые закрепляют правила дорожного движения, оставаясь дома.

Госавтоинспекция Иркутской области запустила флешмоб «ПДД по-детски», - для участия в нем необходимо в домашних условиях записать видео со своим ребенком о важности соблюдения правил дорожного движения и разместить его на своей странице в социальной сети. К авторам лучших видео автоинспекторы приедут с подарками на патрульном автомобиле и прокатят на нем сразу после снятия режима самоизоляции.

Госавтоинспекция также призывает детей и взрослых провести время дома с пользой и, повторив в этот период правила дорожной безопасности, присоединиться к всероссийскому интернет-марафону «Дома учим ПДД». Чтобы стать его участником, необходимо разместить на своей странице в социальной сети Инстаграм фотографию на тему дистанционного изучения детьми правил дорожного движения в любом формате под хештегом #ПДДдома.

Российская Госавтоинспекция выражает уверенность, что хештег #ПДДдома объединит многих неравнодушных взрослых, а также поможет детям не только интересно провести время на домашнем режиме, но и подготовиться к безопасному участию в дорожном движении по окончании периода самоизоляции.