2020-04-24T15:28:15+03:00
Общество

Самоизоляция – хорошая возможность повторить правила дорожного движения

Госавтоинспекция приглашает детей и взрослых к участию во всероссийском интернет-марафоне «Дома учим ПДД»
Александр ТИХОНОВ
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Фото предоставлено ГУОБДД МВД РоссииФото предоставлено ГУОБДД МВД России
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В период самоизоляции Госавтоинспекция рекомендует взрослым и детям повторить правила дорожной безопасности в дистанционном режиме. Для этого сотрудники ГИБДД в регионах готовят видеоуроки, проводят «прямые эфиры» в социальных сетях, онлайн-викторины, конкурсы и челленджи по правилам дорожного движения.

«ПЯТИМИНУТКИ БЕЗОПАСНОСТИ»

Так, в Ставропольском крае автоинспекторы подготовили для школьников «пятиминутки безопасности», - при содействии регионального министерства образования для почти 300 тысяч учащихся проводятся плановые занятия по ПДД в дистанционном формате. Тематические мультипликационные видеоролики дети могут посмотреть в перерывах между занятиями.

В Кировской области автоинспекторы подготовили цикл занятий по безопасности дорожного движения для школьников начальных классов. Взяв за основу тематические мультфильмы, в начале занятия сотрудник Госавтоинспекции объясняет, на что необходимо обратить внимание детям при просмотре. После ребята отвечают на вопросы и получают домашнее задание от автоинспектора. Всего подготовлено 8 видеозанятий по различным темам. Такие видеоуроки можно смотреть всей семьей, обсуждая и придумывая свои творческие задания.

Фото предоставлено ГУОБДД МВД России

Фото предоставлено ГУОБДД МВД России

Информационные материалы для дистанционного обучения детей правилам дорожной безопасности – видеоуроки, обучающие презентации, сценарии занятий и программ, интерактивные игры и пособия, ролики социальной рекламы, в том числе обучающие видеоролики «Дорожное королевство», «Дорожная кухня» и «Перекресток знаний», образовательный проект «Семья Светофоровых» – можно найти на сайтах образовательных организаций и региональных органов образования, а также в официальных аккаунтах подразделений ГИБДД в социальных сетях.

Кроме того, российская Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время созданы различные интернет-ресурсы, на которых размещены полезные и наглядные материалы по тематике дорожной безопасности, - ими можно воспользоваться для самостоятельного изучения ПДД детьми вместе с родителями в период самоизоляции. В частности, это интерактивные образовательные порталы «Город дорог», «Дорога без опасности» и «Сакла», а также сайты юидроссии.рф, bezdtp.ru, сайт всероссийской газеты «Добрая Дорога Детства».

Фото предоставлено ГУОБДД МВД России

Фото предоставлено ГУОБДД МВД России

ПРОКАТЯТ НА ПАТРУЛЬНОЙ МАШИНЕ

Чтобы привлечь как можно большее число детей и их родителей к изучению и повторению правил безопасного поведения на дорогах, сотрудники Госавтоинспекции в регионах проводят различные интернет-конкурсы, викторины, флешмобы и акции. Для участия в них необходимо следить за информацией в официальных аккаунтах подразделений ГИБДД в социальных сетях.

Так, в Новгородской области стартовал интернет-марафон «Пока все дома с ПДД» с призывом поделиться в своих социальных сетях фотографиями и видеоотчетами о том, как дети и взрослые закрепляют правила дорожного движения, оставаясь дома.

Госавтоинспекция Иркутской области запустила флешмоб «ПДД по-детски», - для участия в нем необходимо в домашних условиях записать видео со своим ребенком о важности соблюдения правил дорожного движения и разместить его на своей странице в социальной сети. К авторам лучших видео автоинспекторы приедут с подарками на патрульном автомобиле и прокатят на нем сразу после снятия режима самоизоляции.

Госавтоинспекция также призывает детей и взрослых провести время дома с пользой и, повторив в этот период правила дорожной безопасности, присоединиться к всероссийскому интернет-марафону «Дома учим ПДД». Чтобы стать его участником, необходимо разместить на своей странице в социальной сети Инстаграм фотографию на тему дистанционного изучения детьми правил дорожного движения в любом формате под хештегом #ПДДдома.

Российская Госавтоинспекция выражает уверенность, что хештег #ПДДдома объединит многих неравнодушных взрослых, а также поможет детям не только интересно провести время на домашнем режиме, но и подготовиться к безопасному участию в дорожном движении по окончании периода самоизоляции.

Фото предоставлено ГУОБДД МВД России

Фото предоставлено ГУОБДД МВД России

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