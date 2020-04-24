2020-04-24T15:58:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Через неделю в российские аптеки вернутся маски. Стоить они будут по 35-40 рублей

Об этом «Комсомолке» рассказала исполнительный директор Ассоциации Независимых Аптек Виктория Преснякова
Алиса РЕКСЕР
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Через одну, максимум полторы недели маски снова появятся на прилавках российских аптекЧерез одну, максимум полторы недели маски снова появятся на прилавках российских аптекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Когда в аптеках снова появятся защитные маски? Этот вопрос волнует многих россиян. В условиях пандемии они стали товаром первой необходимости.

- Последние две недели я занимаюсь именно этим вопросом, вопросом масок, - рассказала в ходе выступления на радио «Комсомольская правда» в программе «Деловая пятница», исполнительный директор Ассоциации Независимых Аптек Виктория Преснякова. – Сейчас налаживается производство масок в регионах России, решается вопрос с поставками масок из Китая.

Через одну, максимум полторы недели маски снова появятся на прилавках российских аптек. Но надо понимать, что по многим причинам ценообразование сейчас идет по другим законам. При этом аптеки делают на маски самые минимальные наценки.

- Думаю, маски в аптеках буду стоить 30-35 рублей, может быть до 40 рублей, - продолжает Виктория Преснякова. – Мы делаем все возможное вместе с регуляторами, чтобы маски как можно скорее вернулись на прилавки.

- Я сейчас нахожусь в Свердловской области, знаком с проблемой, у нас только что отгрузили линию по производству защитных масок, - рассказал «КП» депутат Государственной Думы РФ Александр Петров. – Такая же будет в Челябинской области.

По словам парламентария, вся проблема была в сырье для масок. Его целыми самолетами Ил-76 отправляли в Китай. И уже китайцы изготавливали из нашего сырья маски - и продавали нам же по 26 рублей.

- Мы писали запрос, в том числе в ФАС, почему этим занимается одна конкретная частная организация, которую чуть ли не напрямую лоббируют... Надо понимать, что цена 2 рубля за маску не вернется, - добавил депутат Александр Петров. – Но цена 30-40 рублей за маску – это не для России в ситуации пандемии. Этот вопрос надо решать.

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