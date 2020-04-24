География поддержки больниц и лабораторий расширяется

Различные социальные инициативы для поддержки наиболее уязвимых категорий граждан стали фирменным знаком торговой сети «Пятёрочка». В сложившейся ситуации, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, их стало гораздо больше. Торговая сеть очень быстро ввела специальные часы для посещения магазинов пожилыми людьми, предусмотрела особые скидки для волонтёров и соцработников в своих универсамах. Кроме того, в Москве организована бесплатная горячая линия для заказа продуктов и лекарств пенсионерами в рамках проекта «Мы вместе».

Еще одно важнейшее направление – помощь тем людям, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией. С 17 апреля «Пятёрочка» начала передавать готовые наборы для перекуса врачам, медсестрам и сотрудникам девяти столичных лабораторий, проводящих исследования коронавирусной инфекции. В них входят чай, кофе и кондитерские изделия. Первые наборы порадовали более 400 сотрудников ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ГБУЗ "Диагностический клинический центр №1 ДЗМ", ГБУЗ "Диагностический центр лабораторных исследований ДЗМ", ГБУЗ "НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ" и других лабораторий. Общий вес собранных продуктов составил более 600 кг. Доставку в медицинские учреждения осуществляют волонтёры фонда «Русь» и партнёры торговой сети. Естественно, они соблюдают все меры безопасности.

АРДКБ Майкопа

Но география поддержки постоянно расширяется. Сейчас программа помощи охватывает более 70 медицинских учреждений в 29 субъектах Российской Федерации присутствия торговой сети. Уже точно известно, что для поддержки медицинских работников в период повышенной нагрузки такие наборы будут направляться еженедельно и, как минимум, до конца мая.