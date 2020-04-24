2020-04-24T16:43:58+03:00
Общество

Онлайн-свадьбы и дни рождения на Рублевке: без дизайнерских платьев и фейерверков

Коронавирус позволил сэкономить на праздниках большие деньги
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
День рождения в формате онлайн обошелся намного экономнее обычного.День рождения в формате онлайн обошелся намного экономнее обычного.Фото: Личный архив героя публикации
Изменить размер текста:

Рестораны закрыты, друзья приехать не могут, так что теперь и не отмечать Дни рождения? Многие, в связи с коронавирусом и изоляцией, вынуждены пересмотреть как отмечать праздники. Кто-то заказывает на дом торт, принимает звонки от друзей, а как отмечают Дни рождения на Рублевке? О своем празднике «КП» рассказала Гульнара Логунова, которая является стилистом московского салона красоты.

- Разговора, чтобы не отмечать День рождения 19 апреля, не было. Все-таки «исторический момент» в мире, еще и День рождения совпал с Пасхой. И, конечно, тут нужен был определенный подход, подумать в каком ключе все будет происходить, чем заинтересовать гостей, чем угощать и как сделать это красиво. Мы попробовали все организовать в онлайн-режиме и все получилось очень удачно. Удалось заказать ужин для всех гостей, организовать пятичасовой эфир с игрой «Что? Где? Когда?». Мы играли, шутили, слушали песни под гитару и, можно сказать, что расходились неохотно. Такой праздник дал повод задуматься об организации «онлайн мероприятий» в широком формате, - рассказывает Гульнара Логунова.

Организовать День рождение «под ключ» в режиме онлайн будет не так уж и просто, но Гульнара уже знает все секреты, логистику и сроки доставок в Москве. Собирать гостей удобнее всего в приложении «Zoom», однако там сессии по 30 минут, но можно купить беспрерывный эфир. Всех гостей, даже если они из других стран, оповестят, расскажут о дресс-коде, для всех закажут ужин и десерты.

- Ко мне на День рождения в эфир пришли друзья из Москвы и с Кипра – это 21 человек. Был вопрос организации праздничного угощения, я лично собирала пакеты с провизией: вино, сыры, стейки или рыба, клубника и, конечно, роскошный торт из ресторана «Причал», всем все было доставлено своевременно благодаря помощи знакомых. Я думала, что мои гости будут в домашней одежде, но нет – все приоделись. Некоторые девушки даже платья достали. Необычные ощущения, ведь они у меня, вроде, и в гостях были, но при этом все у себя дома, - рассказывает именинница.

Организовать День рождение «под ключ» в режиме онлайн не так уж и просто, но Гульнара уже знает все секреты, логистику и сроки доставок в Москве. Фото: Личный архив героя публикации

Организовать День рождение «под ключ» в режиме онлайн не так уж и просто, но Гульнара уже знает все секреты, логистику и сроки доставок в Москве.Фото: Личный архив героя публикации

- А как же подарки? – спрашиваю.

- Это уже второстепенно. Но все же друзья прислали цветы, подарки. Мне такой формат понравился. Обычно отмечаю в хороших ресторанах, но и на такой онлайн-вечернике было легко и весело. Не нужно было возвращаться дома. Если бы накрывали стол дома, то потом бы пришлось убирать. А так «Zoom» выключили и готово.

Правда, во время подготовки не обошлось без казусов. Для доставки фруктов и вина гостям Гульнаре пришлось срочно искать коробки, которые одна компания не доставила. Но зато День рождения в формате онлайн обошелся намного экономнее: не пришлось покупать нарядное дизайнерское платье, делать прическу, макияж, оплачивать ресторан, выступление артистов и ведущих, заказывать многослойные торт, фейерверки, машины для гостей.

- Скажу, что в прошлом году я потратила намного больше денег, чем в этот раз. И самое приятное было, что по завершению праздника я сразу же была в своей кровати, - говорит Гульнара.

Кстати

Онлайн-свадьба на 150 человек

А вот молодая пара Анастасия и Гия замахнулись организовать онлайн-свадьбу.

- Мой будущий муж из Грузии, мы познакомились в Москве. Гия сделал предложение еще зимой, мы хотели пожениться в июне, пригласить гостей, а это было бы человек 150 – у нас должна была быть большая свадьба. Но сейчас собрать всех в одном месте нет возможности, разве что сделать онлайн-свадьбу. И то, в каком таком компьютерном приложении всех собрать? Думаем, это реально может бы быть самая необычная свадьба, - рассказывает невеста Анастасия.

- А вы с будущим мужем живете сейчас в разных квартирах? – спрашиваю.

- Живем сейчас вместе, но у Гии такие строгие родители, что им не очень нравится такой подход – они не поддерживают гражданские браки. Поэтому они, конечно, хотели бы, чтобы мы сначала поженились и потом уже жили вместе. Вот мы и думаем: как бы нам быстрее пожениться. Заказать еду из ресторана – не проблема, платье – тоже, в ЗАГСе нас распишут, вот только не сможем потанцевать с родителями и обнять их.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свадьбы в масках и спецодежде: в Москве в апреле поженились 1800 пар, но планировали 2500

Количество разводов уменьшилось на 70% (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Общественная палата Забайкалья начинает акцию "Читаем Конституцию"
Общественная палата Забайкальского края предлагает всем, кто в эти дни находится на самоизоляции, работает удаленно или в череде напряженных будней готов отвлечься, начать читать Конституцию нашей страны
Современный подход: как в Москве сортируют отходы
Эпидемия короновируса сильно изменила нашу жизнь. Мы не ездим на работу, не ходим в закрытые развлекательные центры, музеи, на выставки и спортивные арены, но мы по-прежнему продолжаем выбрасывать накопившийся бытовой мусор
Новости 24
Путин поручил МИД наладить с зарубежными партнерами связь для борьбы с коронавирусом
Скворцова оценила реализацию ограничительных мер по коронавирусу в регионах России
Кандидат в вице-премьеры Украины Саакашвили назвал себя "сторонником мира с Россией"
Эксперт рассказал, куда безопасно брать туры на лето-2020
Умер глава совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер
Путин запретил госкопаниям покупать иностранные лимузины
Путин поручил направить на закупку машин скорой помощи пять миллиардов рублей
Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции
На Ямале в больницах удвоено количество мест для лечения коронавируса
Трамп заявил, что коронавирус можно вылечить «дезинфекцией легких»
В регионах загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом достигает 40 процентов
Военный эксперт оценил, сможет ли коронавирус сорвать планы США по производству гиперзвукового оружия
В ООН сравнили коронавирус с пандемией H1N1