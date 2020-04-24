Онлайн-свадьбы и дни рождения на Рублевке: без дизайнерских платьев и фейерверков

Рестораны закрыты, друзья приехать не могут, так что теперь и не отмечать Дни рождения? Многие, в связи с коронавирусом и изоляцией, вынуждены пересмотреть как отмечать праздники. Кто-то заказывает на дом торт, принимает звонки от друзей, а как отмечают Дни рождения на Рублевке? О своем празднике «КП» рассказала Гульнара Логунова, которая является стилистом московского салона красоты.

- Разговора, чтобы не отмечать День рождения 19 апреля, не было. Все-таки «исторический момент» в мире, еще и День рождения совпал с Пасхой. И, конечно, тут нужен был определенный подход, подумать в каком ключе все будет происходить, чем заинтересовать гостей, чем угощать и как сделать это красиво. Мы попробовали все организовать в онлайн-режиме и все получилось очень удачно. Удалось заказать ужин для всех гостей, организовать пятичасовой эфир с игрой «Что? Где? Когда?». Мы играли, шутили, слушали песни под гитару и, можно сказать, что расходились неохотно. Такой праздник дал повод задуматься об организации «онлайн мероприятий» в широком формате, - рассказывает Гульнара Логунова.

Организовать День рождение «под ключ» в режиме онлайн будет не так уж и просто, но Гульнара уже знает все секреты, логистику и сроки доставок в Москве. Собирать гостей удобнее всего в приложении «Zoom», однако там сессии по 30 минут, но можно купить беспрерывный эфир. Всех гостей, даже если они из других стран, оповестят, расскажут о дресс-коде, для всех закажут ужин и десерты.

- Ко мне на День рождения в эфир пришли друзья из Москвы и с Кипра – это 21 человек. Был вопрос организации праздничного угощения, я лично собирала пакеты с провизией: вино, сыры, стейки или рыба, клубника и, конечно, роскошный торт из ресторана «Причал», всем все было доставлено своевременно благодаря помощи знакомых. Я думала, что мои гости будут в домашней одежде, но нет – все приоделись. Некоторые девушки даже платья достали. Необычные ощущения, ведь они у меня, вроде, и в гостях были, но при этом все у себя дома, - рассказывает именинница.

Организовать День рождение «под ключ» в режиме онлайн не так уж и просто, но Гульнара уже знает все секреты, логистику и сроки доставок в Москве.Фото: Личный архив героя публикации

- А как же подарки? – спрашиваю.

- Это уже второстепенно. Но все же друзья прислали цветы, подарки. Мне такой формат понравился. Обычно отмечаю в хороших ресторанах, но и на такой онлайн-вечернике было легко и весело. Не нужно было возвращаться дома. Если бы накрывали стол дома, то потом бы пришлось убирать. А так «Zoom» выключили и готово.

Правда, во время подготовки не обошлось без казусов. Для доставки фруктов и вина гостям Гульнаре пришлось срочно искать коробки, которые одна компания не доставила. Но зато День рождения в формате онлайн обошелся намного экономнее: не пришлось покупать нарядное дизайнерское платье, делать прическу, макияж, оплачивать ресторан, выступление артистов и ведущих, заказывать многослойные торт, фейерверки, машины для гостей.

- Скажу, что в прошлом году я потратила намного больше денег, чем в этот раз. И самое приятное было, что по завершению праздника я сразу же была в своей кровати, - говорит Гульнара.

Кстати

Онлайн-свадьба на 150 человек

А вот молодая пара Анастасия и Гия замахнулись организовать онлайн-свадьбу.

- Мой будущий муж из Грузии, мы познакомились в Москве. Гия сделал предложение еще зимой, мы хотели пожениться в июне, пригласить гостей, а это было бы человек 150 – у нас должна была быть большая свадьба. Но сейчас собрать всех в одном месте нет возможности, разве что сделать онлайн-свадьбу. И то, в каком таком компьютерном приложении всех собрать? Думаем, это реально может бы быть самая необычная свадьба, - рассказывает невеста Анастасия.

- А вы с будущим мужем живете сейчас в разных квартирах? – спрашиваю.

- Живем сейчас вместе, но у Гии такие строгие родители, что им не очень нравится такой подход – они не поддерживают гражданские браки. Поэтому они, конечно, хотели бы, чтобы мы сначала поженились и потом уже жили вместе. Вот мы и думаем: как бы нам быстрее пожениться. Заказать еду из ресторана – не проблема, платье – тоже, в ЗАГСе нас распишут, вот только не сможем потанцевать с родителями и обнять их.

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