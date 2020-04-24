2020-04-24T17:04:39+03:00
Общество

Геннадий Онищенко - об условиях для начала работы бизнеса: Надо сбрить усы - эту антисанитарию под носом и продезинфицировать руки и помещение

Экс-главсанврач России провёл инструктаж с нашим обозревателем Александром Гамовым
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий Григорьевич ОнищенкоГеннадий Григорьевич ОнищенкоФото: Евгения ГУСЕВА
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- Алло! Геннадий Григорьевич, слышно меня?

- Да, Александр Петрович, не прошло и полдня, как вы отзвонились.

- Бегал тут по срочным заданиям. А вот у вас хотел узнать: говорят, средний и малый бизнес - пора уже - скоро будут потихонечку отпускать на волю. Вы не слышали? Какие имеются в виду предприятия?

- А я вам лично, как Гамову, говорю?

- Да. Лично мне.

- А у вас какое предприятие? Малого бизнеса...

- У меня малое и среднее предприятие по изготовлению заметок для одного из изданий.

- Нет, это ехидничание по моему поводу. Тоже...

- Да я серьезно!

- Значит, если бы, допустим, вы открыли сегодня IT-бизнес, программированием занимались бы, игры там создавали для детей, продавали их...

Вы знаете, есть бизнес, который не предполагает большого контакта с людьми. Вы, допустим, поделками занимаетесь. Условно говоря, хохлому рисуете.

- Рисую, да.

- Или вы… Даже можно - общественное питание организовать, но только условие такое: кухня работает, а пища - на вынос. Понимаете? У вас есть кухня, я вам позвонил, сказал, слушайте, пришлите мне… Вы приготовили, привезли.

- Всегда готов!

- Вот такая работа.

- Это для Москвы или для регионов?

- Москва, чисто психологически, это не сможет сразу переварить. Потом - инерционность... Хотя, если постараться - то и в Москве тоже можно.

А вот в регионах, а их у нас, кроме Москвы, еще 84, там это спокойно уже можно все возобновлять.

- Скажите, а это должны руководители регионов решать?

- Нет, это, прежде всего, специально обученные люди - в виде санэпиднадзора, которые четко и ясно определяют задачу, что нужно делать. Ну, это вот та технология, которую президент уже демонстрировал.

- Когда?

- Когда, помните, он совещание проводил с ВПК? Он же не спрашивал, сколько они ракет там создали, взорвали или запустили в воздух. Он их спрашивал: маски есть? Условия есть? Для людей. Средства индивидуальной защиты имеются? И они (руководители областей и республик. - А.Г.) отчитывались только по этому параметру.

- То есть, если все это есть, то / начинайте и вперед! Работайте!

- Да. А в каждом конкретном случае - для каждого предприятия - определяются свои условия.

Если, допустим, ваш малый бизнес, где вы занимайтесь IT-технологиями, там три человека у вас сидит, но сидят на трех квадратных метрах, этого делать нельзя. Если нормальная просторная комната, где есть устройства, которые очищают и обеззараживают воздух, где есть запас дезинфицирующих средств, а у вас - маска...

И если - отдельное помещение, почему бы вам не разрешить приступить к работе? И так - в каждом конкретном случае.

- Ясно.

- И еще один принцип. Не одолжение делать, а жестко спрашивать. Ты хочешь работать? На, вот тебе условия. Но попробуй не выполни. Тут же получишь, как говорится, в двойном размере

- Понял. Хоть с завтрашнего дня можно, да?

- Лично вам я уже сегодня разрешаю. Только - усы надо сбрить. Это - символ супружеской неверности. Адюльтера!

- Если усы отпустил, значит, супружеская неверность?

- А как же? Для чего же эта антисанитария под носом? Только ради этого.

- У меня вот усы тоже есть…

- Ну, так поэтому вы и группа риска. Вот если бы вы имели свой IT-бизнес, одним из условий было бы сбрить ваши усы.

- Я понял. Я все запомнил. Сбрить усы, носить маски, соблюдать все правила гигиены, не скапливаться.

- В каждом конкретном случае свои особенности.

- Спасибо за такой подробный инструктаж!

Геннадий Онищенко - об условиях для начала работы в малом и среднем бизнесе: «Надо сбрить усы - эту антисанитарию под носом, надеть маску, продезинфицировать руки и помещение и избегать скопления людей. И тогда - хоть сейчас за работу»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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