2020-04-24T16:44:08+03:00
Победа

Скажи «Спасибо!» близким, прошедшим войну

Присоединяйтесь к всероссийскому проекту «Имена нашей Победы»! Впишите имена своих родных и близких в летопись народной памяти – современным цифровым языком
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9 Мая 2020 года – 75 лет великой Победе нашего народа над фашизмом. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая отечественная война. Кто-то под ливнем пуль сражался на передовой, кто-то, не жалея себя, ковал победу в тылу. И наш народ победил! Каждый из наших родных и близких, прошедших ту войну, победил.

Мы должны помнить о них каждый день – о живых и погибших, о пожилых ветеранах и тех, кто навсегда остался юным в те страшные и великие 1941 – 1945 годы. Ради нас, сегодняшних, и наших детей. Вспомним всех поименно!

Присоединяйтесь к всероссийскому проекту «Имена нашей Победы»! Впишите имена своих родных и близких в летопись народной памяти – современным цифровым языком.

Что представляет из себя проект «Имена нашей Победы», и как принять в нем участие:

1. Присоединяйся к флешмобу «Имена нашей Победы» в соцсетях. Публикуйте в комментариях к посту в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter, Одноклассники или на своей страничке имена ваших близких и родных ветеранов с хэштегом #ИменаНашейПобеды. А мы составим из этих имен интерактивную страницу Памяти. Флэшмоб продлится до 31 мая 2020 года. Примите в нем участие, скажите спасибо всем павшим и пережившим Великую отечественную войну. Пусть никто не будет забыт!

2. 9 Мая 2020 года на сайте kp.ru будет опубликована масштабная пиксельная открытка, состоящая из тысячи имен присланных вами имен ветеранов. Они подарили нам мирную жизнь, развитие, будущее. И мы хотим сказать им «Спасибо!» на современном языке цифровых технологий, понятном и близком молодому поколению.

Каждый пиксель в этой открытке – не сухой набор простых чисел, это целая жизнь, судьба, история семьи. Мы соберем присланные вами имена ветеранов в одной пиксельной открытке со словом «Спасибо!». Если кликнуть на пиксель, откроется карточка героя, также найти нужное вам имя можно будет по поиску фамилии.

Чтобы имена ваших родных и близких, прошедших войну, отобразились на открытке, вы можете:

- Принять участие во флэшмобе в соцсетях с хэштегом #ИменаНашейПобеды.

- Либо добавить имя (и при желании небольшую историю с фото) в проект «Имена нашей Победы» на сайте kp.ru.

Проект «Имена нашей Победы» на сайте стартует 9 Мая, в этот же день ссылка будет опубликована на сайте kp.ru, продлится проект до 30 ноября 2020 года.

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