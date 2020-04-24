2020-04-24T16:55:23+03:00
Экономика

Правительство выделит 10 миллиардов рублей на спасение от мусора

Регионам помогут избежать коллапса с вывозом отходов, количество которых увеличилось из-за всеобщей самоизоляции
Елена ОДИНЦОВА
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Сортировка мусора на территории мусоросортировочного комплекса.Сортировка мусора на территории мусоросортировочного комплекса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правительство выделит деньги на поддержку региональных операторов, которые занимаются вывозом и утилизацией мусора. Общий объем финансовой помощи составит более 10 млрд рублей.

В связи с коронавирусом и всеобщей самоизоляцией в некоторых регионах возникла угроза мусорного коллапса. Проведенный мониторинг показал: объем мусора в многоквартирных и частных домах, после того как значительная часть населения стала работать удаленно, увеличился в среднем на 20%. Многие перебрались за город, в садовые товарищества или частный сектор — откуда вывозить мусор сложнее, а такого его количества никакими утвержденными в регионах территориальными схемами по работе с отходами не предполагалось.

Кроме того, стали снижаться платежи. По данным Российского экологического оператора, собираемость платежей за вывоз мусора в апреле упала до 60%.

-Правительство оперативно отреагировало на такие сигналы и согласовало экстренные меры поддержки отрасли. Речь идет о частичном покрытии выпадающих доходов операторов и субсидировании кредитных ставок. В этот непростой период важно не допустить сбоев в работе по вывозу и обезвреживанию мусора. Услуги населению должны оказываться бесперебойно, - заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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