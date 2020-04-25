Спорт после пандемии: руку сопернику не жать, после гола не обниматься

ВСЕ ПЕРЕБОЛЕЕМ?

- Александр Петрович, коронавирус с нами навсегда?

- Думаю, как и все остальные, да. Навсегда. Я так понимаю, что есть иммунитет против этого вируса. Потому что переливают плазму другим пациентам, они выздоравливают. Значит, есть антитела, видимо, будет иммунитет. Другое дело, насколько он стойкий, никто еще толком не знает. Еще, видимо, нет таких наблюдений. От любой инфекции у нас есть иммунитет. И если сделают еще и вакцину, как против всех, которые раньше были, то эта инфекции уже не будет так страшна. У людей появится определенный иммунитет. И ничего. Думаю, обойдется.

- Но сколько это продлится и не придется ли из-за коронавируса менять правила в спорте?

- В каком плане? Вы имеете ввиду исключить скученность и тесный контакт спортсменов?

- Да. Например, сейчас в некоторых странах уже разрешили играть в теннис, но нельзя пожимать руку сопернику.

- На период эпидемии, наверное, эти правила еще будут работать. Но, думаю, что вряд ли они останутся навсегда: не здороваться, не целоваться. Да и какой это футбол, когда нельзя обняться с партнерами после гола. Эмоции никуда не денешь. Когда все будут иметь подобный иммунитет, тогда, наверное, контактировать будет не страшно.

ЗАБУДЕМ ПРО РЕКОРД

- Но все равно будет какой-то переходный период?

- Да. Наверное, сначала разрешат тренироваться небольшими группами. Для того, чтобы народ потихоньку обменивался вирусом. Здоровые ребята со здоровым иммунитетом, они все это спокойно перенесут, даже и не заметят. И, таким образом, будет появляться вот этот иммунный ответ против коронавируса. И потихоньку все это распространится на всех. И все будет нормально. А поначалу, наверное, будут выдергивать, будут определять, что это коронавирус. Точно так же изолировать, лечить. Всю жизнь, наверное, не просидишь на карантине. К примеру, велосипедисты-бельгийцы говорят, что тренируются. Сборная России по велотреку под руководством Александра Кузнецова тоже сейчас тренируется в Санкт-Петербурге. А все шоссейные гонщики по домам сидят, на дорогу не выехать. Как в любом спорте: потерял натренированность, надо ее восстановить. А после такой большой паузы это будет сложнее, так что результаты в любом случае вернуться не скоро.

- Понятно, значит о мировых рекордах мы должны на время забыть. А, может, на первых порах оставить какие-то отдельные виды соревнований в каждом виде спорта, например, в велогонках только гонки с раздельным стартом, а групповые исключить?

- Идея интересная, но это, скорее, тренерский состав может предполагать различные варианты. Что разрешать на первых порах, а что нет. Хотя трудно представить велоспорт без групповых гонок, где одновременно стартует по 200 человек, и они действительно долгое время едут очень близко друг от друга.

Врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский.

- То есть в группе риска прежде всего находятся командные виды спорта?

- Да. А возобновить международные соревнования не удастся, пока в Европе полностью не откроют все границы. Но как долго это будет продолжаться - никто не знает.

ДОПИНГ И ВИРУС

- Может, теперь вместе с допинг-тестом проводить и анализ на коронавирус? ВАДА ничего не делает в этом плане.

- ВАДА сейчас вообще ничего не делает. Они отменили все допинговые тестирования. А потом проверять на коронавирус, это не их функция. Это другая область медицины.

- Но те же анализы, нет? А им фактически подчиняются все антидопинговые лаборатории мира, напичканные самым современным медицинским оборудованием.

- Ну, ВАДА – это что? Организация, которая работает за деньги. Все профессиональные команды, федерации, платят ВАДА определенные взносы, в том числе и на проведение всех этих исследований. Наверное, если будут деньги, они с удовольствием будут их окучивать. Будут делать все, что угодно. Были бы деньги. Это же не общественная организация, это, я так понимаю, своеобразный бизнес.

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

- Как нам сейчас выходить из этой ситуации? В Европе уже начали тренироваться футболисты, правда, маленькими группами…

- Я видел интервью с нашим министром спорта. Ему точно так же задали вопрос. На Первом канале. Все тренируются, а наши сидят и все теряют. И как быть? А что он может ответить? Да, если политика государства направлена на то, чтобы народ не болел, в том числе, и спортсмены. Он же сам не может принять решение: все, ребята, бегите в спортзалы, выезжайте на дороги. Это, наверное, должно быть глобальное решение. И принято с определенными ограничениями.

К примеру, персонал проверили. Спортсменов проверили. Чего не тренироваться-то в клубе? В принципе, можно. Никто никому не навредит, когда это проверенный коллектив. Другое дело, что спортсмены ходят домой, и могут оттуда что-то принести. Словом, определенные риски есть. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация.

КСТАТИ

Олег Матыцин: Мы готовы действовать сразу, как только начнётся отмена ограничений

Министр спорта РФ рассказал, когда закончится карантин в сборных командах

«…Минспорт России внимательно изучает опыт других стран, которые столкнулись с распространением коронавируса в разное время. Видим, что практически везде спортивная подготовка сборных команд приостановлена. При этом точечно, поэтапно начинают возобновлять подготовку только там, где пройден самый опасный этап пандемии. Мы тоже будем следовать этой логике.

Минспорт разработал проект плана нормализации системы спортподготовки, в том числе возобновления централизованных учебно-тренировочных мероприятий. На следующей неделе, 29 апреля, мы обсудим этот план со спортивными федерациями, учтём ваши предложения и пожелания. Обеспечим индивидуальный подход к каждой спортивной федерации, с учётом специфики регионов и планов подготовки к конкретным соревнованиям. Мы готовы действовать сразу, как только начнётся отмена ограничений», - написал в своем обращении министр спорта Олег Матыцин.