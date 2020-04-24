Дарья Клишина показала «пушистую» тренировку

Теперь Дарья продемонстрировала свою силовую тренировку в самоизоляции. А кроме гантелей она использовала свою маленькую пушистую собачку.

dariaklishina Дарья Клишина. Обворожительная легкоатлетка продолжает радовать своих поклонников.

«Не забываем и про работу рук Всегда помните, что тренировки должны быть сбалансированны И хорошо, когда есть такой пушистый тренер, он же гантелька», - подписала прыгунья в длину.

Кстати, также с собачкой тренировалась в своей комнате и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Правда, она ее не использовала ее в виде снаряда.

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