2020-04-24T17:47:24+03:00
Спорт

Дарья Клишина показала «пушистую» тренировку

Обворожительная легкоатлетка продолжает радовать своих поклонников [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Дарья КлишинаДарья КлишинаФото: REUTERS
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Теперь Дарья продемонстрировала свою силовую тренировку в самоизоляции. А кроме гантелей она использовала свою маленькую пушистую собачку.

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Дарья Клишина. Обворожительная легкоатлетка продолжает радовать своих поклонников.
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«Не забываем и про работу рук Всегда помните, что тренировки должны быть сбалансированны И хорошо, когда есть такой пушистый тренер, он же гантелька», - подписала прыгунья в длину.

Кстати, также с собачкой тренировалась в своей комнате и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Правда, она ее не использовала ее в виде снаряда.

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В условиях всеобщего карантина многие спортсмены делают упражнения вместе с подписчиками

Вслед за пловчихой Юлией Ефимовой к движению «Тренируйся дома», присоединилась и прыгунья в длину Дарья Клишина. Спортсменка, живущая в США, выставила в Instagram комплекс домашних упражнений, которые она проводит у себя в комнате во время всеобщего карантина. (подробности)

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В условиях временной самоизоляции немного сложно заставить себя оторваться от поедания чипсов и просмотра фильмов и сериалов. В какой-то момент нужно резко сказать себе «Стоп». Иначе после карантина можно и не выйти из дома, застряв в дверном проеме, как Винни-Пух. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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