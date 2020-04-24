Военный медцентр в Одинцово защитит и пациентов, и врачей

Он спроектирован с учетом требований эпидемиологов: в инфекционный бокс (рассчитан на два человека) войти можно также с улицы, поэтому внутри стерильных помещений медцентра врачи смогут ходить без комбинезонов. Они не станут пересекаться с больными постоянно. И это позволит снизить риск для врачей, потому что сегодня каждая такая «человеческая единица» на особом счету.

Медцентр в Одинцове уже готов к приему первых 100 пациентов.Фото: Александр БОЙКО

- Еду больным будут подавать через специальный шлюз, - показывает на маленькое окошко начальник нового медцентра капитан медицинской службы Евгений Ланкин. - Медсестра открывает дверцу, ставит в шлюз пищу, там она обеззараживается от вирусов и бактерий специальным светом, после чего звучит сигнал. Только тогда пациент сможет открыть шлюз со своей стороны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и первый замминистра обороны России Руслан Цаликов приехали принимать работу военных строителей на территории клинического госпиталя РВСН к восьми утра.

- Все усилия направлены на открытие коек, причем не просто инфекционных, а реанимационных, со всем необходимым оборудованием. Минобороны огромную программу реализует на территории России, и в Подмосковье будут построены два больших комплекса. Один из них в Одинцове начинает работать сегодня. Второй, в Подольске, откроется в конце месяца, — заявил Воробьев.

Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала.Фото: Александр БОЙКО

Старт работе центра, после доклада начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрия Тришкина, дал в режиме видеосвязи министр обороны России Сергей Шойгу:

- Для борьбы с COVID-19 задействована группировка сил и средств численностью свыше 30 000 человек и 4000 единиц военной и специальной техники, координирует оперативный штаб Минобороны. Налажено тесное взаимодействие с органами исполнительной власти. В приоритете - сохранение здоровья людей. Проводится превентивное тестирование военнослужащих и гражданского персонала на наличие новой инфекции. Помощь оказывается всем, у кого есть признаки острых респираторных заболеваний, и тем, кто с ними контактировал. К приему инфицированных больных уже подготовлено 32 госпиталя.

По словам министра, все военные медцентры должны быть введены в эксплуатацию до 15 мая. Напомним, что по поручению президента России в рамках борьбы с пандемией коронавируса Минобороны оперативно возводит 16 таких объектов по всей стране.

Штат укомплектовывается из числа медиков из состава окружных лечебных учреждений на территории которых строятся многофункциональные центры.Фото: Александр БОЙКО

Медцентр в Одинцове уже готов к приему первых 100 пациентов. Обслуживать их будут 131 человек, среди которых 27 высококлассных врачей.

В центры поставлено уже до полумиллиона единиц медтехники.Фото: Александр БОЙКО

- В центры поставлено уже до полумиллиона единиц медтехники, - сообщила "КП" заместитель гендиректора ГУОВ Минобороны России Лариса Леонтьева. - Мебель российская, а современная техника собрана со всего мира, подключена и обслужена.

- Мы, как врачи боремся не с вирусом, а с его последствиями. В этих новых стенах, где есть современные реанимационные, 10 реанимационных коек, компьютерные томографы, аппараты ИВЛ, рентген-оборудование, гематологические анализаторы, аппараты УЗИ, оборудование для анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации можно смело добиваться отличных результатов, - рассказал начальник приемного отделения медцентра Иван Гончар.

После прочтения молитвы настоятель храма преподобного Илии Муромца и великомученицы Варвары протоиерей Михаил Васильев благославляет на борьбу с вирусом начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрия Тришкина.Фото: Александр БОЙКО

Кстати, стены корпусов военного медцентра только кажутся легкими. Они надежные: до полуметра толщиной и рассчитаны строителями на самые суровые сибирские морозы.

Стены корпусов военного медцентра только кажутся легкими.Фото: Александр БОЙКО

КСТАТИ

Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала. Часть медицинских специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Штат укомплектовывается из числа медиков из состава окружных лечебных учреждений на территории которых строятся многофункциональные центры. Будут набираться и гражданские специалисты.

Иерей храма преподобного Илии Муромца и великомученицы Варвары Артемий Попов окропляет территорию нового военного медцентра.Фото: Александр БОЙКО

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