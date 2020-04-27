2020-04-24T18:16:54+03:00
Здоровье

Три домашних теста для легких, чтобы понять, опасен ли вам коронавирус

Известная телеведущая и врач Елена Малышева делится советами, как проверить здоровье дыхательной системы
Алина МАКЕЕВА
Поделиться:
Елена МалышеваЕлена МалышеваФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Обхватите шею замком из больших и указательных пальцев

Какой результат нужно получить: пальцы должны сойтись свободно, не передавливая шею.

Если обхвата пальцев не хватило, и вы при этом не качок – у вас ожирение. А это, к сожалению, означает, что коронавирус для вас особенно опасен.

Дело в том, что у людей с ожирением диафрагма, на которой располагаются легкие, поджата жиром и не может, как в норме, растягиваться и втягиваться, вызывая растяжение и сокращение легких. По сути, нижние отделы легких у полных людей чаще всего не функционируют, потому что постоянно сжаты жиром. Дышат толстяки только верхушками легких.

В нижних отделах из-за неподвижности скапливается мокрота, размножаются болезнетворные бактерии – ведь нет нормальной вентиляции, их оттуда не выносит потоком воздуха.

Коронавирус, проникая в легкие толстяков, быстро выводит из строя их небольшую функциональную часть и вызывает еще большее воспаление нижних отделов.

Наберите побольше воздуха и одним долгим выдохом надуйте воздушный шарик

Какой результат нужно получить: диаметр шара (с одного выдоха) должен быть 15 см.

Это означает, что с вентиляцией легких у вас все нормально, нет застоя, кровоток в легких хороший. Но у больных бронхиальной астмой, эмфиземой легких, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) так вряд ли получится. Увы, они в группе риска.

Часть легких у них и так уже выключена из-за болезней. И повреждения от коронавируса могут стать фатальными.

Прижмите друг к другу ногтевые фаланги указательных пальцев

Какой результат нужно получить: у основания ногтевых пластин должен быть просвет в виде крохотного ромба.

Если вы его видите, у вас все в порядке. Но есть состояния, при которых пальцы в районе ногтей утолщены, выглядят как шар – симптом называется пальцы – барабанные палочки. Обычно такое бывает при хронической обструктивной болезни легких, эмфиземе легких. Сейчас такой симптом встречается достаточно редко – он свидетельствует о крайне запущенной форме. Но у пожилых людей его можно встретить. Это означает, что ваши легкие находятся в очень плохой форме и вам нужно особенно тщательно беречься от возможности заразиться.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 10.55 на Первом канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Правильное питание весной на карантине: 5 способов стать здоровее и стройнее
Даже сидя дома можно соблюдать баланс в питании. Тем более, что готовить мы стали сами и можем следить за тем, что едим. Как наладить правильное питание, чтобы снизить риск весеннего гиповитаминоза
Диетолог о сочетаемости продуктов: Молоко с селедкой? Если нравится, то почему бы и нет!
Расходящийся по сети список «несочетаемых продуктов с точки зрения традиционной восточной медицины» мы попросили прокомментировать известного врача-диетолога эксперта различных телевизионных программ Елену Соломатину
Новости 24