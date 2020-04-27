Три домашних теста для легких, чтобы понять, опасен ли вам коронавирус

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Обхватите шею замком из больших и указательных пальцев

Какой результат нужно получить: пальцы должны сойтись свободно, не передавливая шею.

Если обхвата пальцев не хватило, и вы при этом не качок – у вас ожирение. А это, к сожалению, означает, что коронавирус для вас особенно опасен.

Дело в том, что у людей с ожирением диафрагма, на которой располагаются легкие, поджата жиром и не может, как в норме, растягиваться и втягиваться, вызывая растяжение и сокращение легких. По сути, нижние отделы легких у полных людей чаще всего не функционируют, потому что постоянно сжаты жиром. Дышат толстяки только верхушками легких.

В нижних отделах из-за неподвижности скапливается мокрота, размножаются болезнетворные бактерии – ведь нет нормальной вентиляции, их оттуда не выносит потоком воздуха.

Коронавирус, проникая в легкие толстяков, быстро выводит из строя их небольшую функциональную часть и вызывает еще большее воспаление нижних отделов.

Наберите побольше воздуха и одним долгим выдохом надуйте воздушный шарик

Какой результат нужно получить: диаметр шара (с одного выдоха) должен быть 15 см.

Это означает, что с вентиляцией легких у вас все нормально, нет застоя, кровоток в легких хороший. Но у больных бронхиальной астмой, эмфиземой легких, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) так вряд ли получится. Увы, они в группе риска.

Часть легких у них и так уже выключена из-за болезней. И повреждения от коронавируса могут стать фатальными.

Прижмите друг к другу ногтевые фаланги указательных пальцев

Какой результат нужно получить: у основания ногтевых пластин должен быть просвет в виде крохотного ромба.

Если вы его видите, у вас все в порядке. Но есть состояния, при которых пальцы в районе ногтей утолщены, выглядят как шар – симптом называется пальцы – барабанные палочки. Обычно такое бывает при хронической обструктивной болезни легких, эмфиземе легких. Сейчас такой симптом встречается достаточно редко – он свидетельствует о крайне запущенной форме. Но у пожилых людей его можно встретить. Это означает, что ваши легкие находятся в очень плохой форме и вам нужно особенно тщательно беречься от возможности заразиться.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 10.55 на Первом канале.