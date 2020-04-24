2020-04-24T18:58:18+03:00
Общество

Поездки на транспорте между регионами России в период коронавируса: как и кому можно передвигаться

В ГИБДД разъяснили, как можно совершать поездки на транспорте между регионами в период коронавируса
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В ГИБДД разъяснили вопрос о том, как ездить между регионами в условиях пандемии коронавирусаВ ГИБДД разъяснили вопрос о том, как ездить между регионами в условиях пандемии коронавирусаФото: Анастасия ЖУКОВА
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В ГИБДД разъяснили вопрос о том, как совершать поездки между регионами России в условиях пандемии коронавируса и можно ли это делать вообще.

- В большинстве регионов на проезд транзитного транспорта в настоящее время ограничений нет. Все ограничения вводятся решением региональных властей, при этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населённых пунктов, - говорится в сообщение Госавтоинспекции.

Исходя из этого, ГИБДД рекомендует перед поездкой внимательно изучить сайт органов власти тех регионов, через которые пройдет ваш маршрут. Если в субъекте есть какие-то ограничения относительно передвижения, то они обязательно будут указаны на сайте. Там же, как правило, публикуются схемы объезда. При этом, стоит смотреть только актуальную информацию. Эпидемиологическая обстановка в регионе может меняться каждый день, а вместе с ней и правила проезда для транспорта.

Если вы отправляетесь в другой регион, при себе надо иметь все необходимые документы. Это не только паспорт и документы на автомобиль. В зависимости от ситуации с собой также стоит взять справку о временной регистрации в другом городе и трудовой договор. Если у вас есть возможность получить справку о том, что вы не инфицированы и не являетесь носителем вируса, то не забудьте положить и её.

В ГИБДД подчеркнули что все поездки следует совершать только в крайнем случае. Если у вас есть возможность остаться дома, то лучше сделать это и соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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