Всех медработников Казахстана освободили от налогов и социальных платежей

Министр здравоохранения страны призвал медицинских работников запастись терпением, а граждан – игнорировать советы «псевдоэкспертов и диванных критиков»

Правительство Казахстана выпустило постановление по которому в период с 1 апреля до 1 октября борющиеся с эпидемией Covid-19 медицинские работники освобождаются от уплаты налогов и социальных выплат. Незадолго до этого президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил кабинету министров выплатить премии медикам, работающих с пациентами, поражёнными коронавирусной инфекцией. Сегодня в Казахстане 1,5 тыс. таких медиков, в число которых входят 163 врача-инфекциониста, премиальный фонд превышает 26 млн в рублевом эквиваленте. Кроме того, 5 тыс. врачей Нур-Султана и Алматы на 90 дней освобождены от оплаты сотовой связи и Интернета.

Covid-19 остановили на границах

Медработников Казахстана есть за что премировать и благодарить: одной из причин, почему Covid-19 не нанёс стране существенного урона, стало то, что Республика Казахстан одной из первых в мире выставила на пути заразы эффективную медицинскую оборону. 6 января, когда слово «коронавирус» было ещё не так широко известно, на рубежах Казахстана был усилен санитарно-эпидемиологический контроль. В первую очередь на границе с Китаем, все прибывшие оттуда стали объектами медицинского наблюдения. В Казахстане были проведены учения, сформированы запасы средств персональной защиты, началась информационно-разъяснительная кампания. 31 января на приграничные санитарно-карантинные пункты направили большую команду специалистов-эпидемиологов.

С 20 февраля всех прибывающих в страну из-за рубежа поделили на 3 группы по степени риска для окружающих. Критерием стали масштабы эпидемии в странах, где они находились. Прибывающих из государств первой категории опасности стали отправлять на 14-дневный клинический карантин, прибывших из стран второй и третьей категорий обязали в течение такого же периода времени не выходить из дома и внимательно следить за состоянием своего здоровья под контролем медиков.

Начиная с 1 апреля всех прибывающих из-за рубежа отправляют в стационар для прохождения коронавирусного теста. Тех, у кого результат оказывается положительным, переводят в инфекционные отделения. Граждан с отрицательным результатом ждёт 11-дневный домашний карантин.

Министр здравоохранения: об этом напишут книги и снимут фильмы

16 марта карантин был введён во всех больницах, поликлиниках, домах престарелых и интернатах Казахстана. Министерство здравоохранения выпустило мобильное приложение «SmartAstana» для смартфонов тех, кто по вине эпидемии находится под домашним арестом. Приложение позволяет выяснить, не нарушил ли «арестант» режима самоизоляции, оно также позволяет врачам с безопасного расстояния наблюдать за здоровьем пациента.

Следить за своим здоровьем «по науке» можно и самим гражданам. 6 апреля в Казахстане был запущен online-сервис по самодиагностике коронавируса на трёх языках, включая английский. На странице приложения eGovMobile нужно ответить на 12 вопросов, ответы прочитает Министерство здравоохранения, в случае если они покажутся подозрительными, немедленно свяжется с прошедшим self test.

С 16 апреля в Казахстане открыты мобильные процедурные кабинеты, где можно пройти бесплатный экспресс-тест на наличие вируса, такую проверку каждые сутки проходит до 10 тысяч граждан страны.

Фото министра здравоохранения РК Елжана Биртанова

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщает, что в медицинских учреждениях республики развёрнуто 3 920 инфекционных коек, а также 7 300 провизорных коек для пациентов, чьи симптомы вызывают подозрение на вирус. Реанимационные отделения оборудованы 170 аппаратами искусственной вентиляции легких и 38 аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации крови. Для тех, чья болезнь протекает в тяжёлой форме, в Нур-Султане создан Центр интенсивной терапии экстракорпоральной мембранной аксигенации. Для больных обычным воспалением лёгких и ОРВИ в столице страны открыт пульмонологический госпиталь на 150 коек.

Медицинские власти Казахстана не жалеют средств на разработку тестов и вакцины. Казахстанские учёные уже создали два теста на определение вируса, Национальный научный центр биотехнологии особо опасных инфекций им. М.Айкимбаева и Национальный центр биотехнологии разработали тестовые системы на основе метода молекулярной биологии, которые при помощи искусственного синтеза ДНК позволяет распознать Covid-19.

Сегодня с коронавирусом борется 16 тыс. казахстанских медиков. В крупных городах страны они переведены на карантинное положение с усиленным питанием. Работники медицинских организаций проходят дополнительное обучение.

Обращаясь к казахстанским медикам, министр здравоохранения республики Елжан Биртанов призвал их быть терпеливыми.

«Я хочу обратиться ко всем своим коллегам, тем, кто сейчас работает круглосуточно, без выходных, практически с января месяца. Я знаю, многие из вас нереально устали и эмоционально истощены. Многие не могут просто пойти домой и обнять своих детей. Многим страшно, некоторым обидно. Есть немало и заразившихся. Несмотря на это, вы каждый день встаёте и идёте работать, идёте лечить, спасать жизни людей. Вы спасаете людей не за деньги, не за славу, вы спасаете их, потому что работа такая, потому что никак по-другому. Я горжусь вами!» – написал министр на своей странице в Facebook.

Глава медицинского ведомства отметил, что предметом его гордости являются не только медицинские работники, но и те, кто сегодня приносит еду и лекарства пожилым соседям, шьёт маски, жертвует личные сбережения на оплату авиаперевозок необходимых для борьбы с пандемией грузов, даёт домашние online-концерты и просто не нарушает карантин.

«К сожалению, сейчас появилось и много псевдоэкспертов, скучающих на карантине «специалистов» и диванных критиков. Они заливают эфир соцсетей и новостные ленты «мусорной» информацией, непонятными оценками, нелепыми прогнозами и глупыми рекомендациями. Прошу вас набраться терпения, относиться ко всему этому снисходительно, профессионально. Не берите близко к сердцу», – предупреждает сограждан Елжан Биртанов.

«Пройдёт время, пройдёт эпидемия. Об этом напишут книги, снимут фильмы. Многое забудется. Но вы сами будете знать, что именно вы были там, в больницах, днём и ночью, дни и недели. Вы – настоящие герои. Я верю, мы победим этот вирус. Его победит наш с вами профессионализм, наша наука и наша дисциплина», – уверен глава Министерства здравоохранения Казахстана.