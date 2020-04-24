Объявлен конкурс инициатив женских общественных организаций

Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ совместно с Фондом Инносоциум – социальной платформой Фонда Росконгресс организуют Всероссийский конкурс инициатив женских общественных организаций к 75-летию Великой Победы.

Конкурс учрежден в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне и направлен на поддержку социальных проектов, целью которых - сохранение доброй памяти о ветеранах и подвигах войны, их поддержка и помощь, а также инициатив, направленных на повышение качества их жизни.

«Мы приветствуем идею проведения конкурса, это прекрасный способ поощрить тех, кто вносит свой вклад в подготовку к 75-летию Великой Победы. Мы рады, что в преддверии великого праздника возникает все больше инициатив, призванных поддержать вечную память о ветеранах и подвигах войны. Это не только конкурсы и проекты поддержки ветеранов, но и образовательные кампании. Так, Фондом Росконгресс запущен целый ряд информационных проектов в дань памяти Великой Победе. Общая история Победы объединяет все народы нашей страны, братских стран и стран-союзниц. Это великий и важный день, когда каждый из нас особенно ярко чувствует гордость за свою страну», – подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Антон Кобяков.

К участию приглашаются все региональные женские общественные организации субъектов. Прием заявок продлится до 30 апреля, а подведение итогов и оглашение списка 3-х победителей пройдет 7 мая.

Три победителя получат помощь в реализации проектов, а также грантовую поддержку.

«Конкурс мотивирует женские общественные организации более активно включаться в решение социальных задач, возникающих в условиях новых вызовов. Важно поддержать женские проекты, направленные на помощь и повышение качества жизни граждан старшего возраста, ветеранов. Особое внимание будет уделено женским инициативам и проектам по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», – подчеркнула зампред Совета Федерации Галина Карелова.

«В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась война. Именно благодаря подвигу наших предков, сегодня мы живем в мирное время. Не стоит забывать и подвиге женщин, многие из которых наравне с мужчинами воевали на фронте, были труженицами тыла. Ни в одной стране в боевых действиях не участвовало такое количество женщин, как в нашей. Наши долг и обязанность перед всеми ветеранами, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше, чтить и хранить память о тех тяжелых временах, а также помогать. Совместно с Советом Федерации мы решили провести конкурс среди женских организаций, тем самым проявив солидарность и оказав поддержку именно женским инициативам», - отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Заявки принимаются на почту: social.platform@roscongress.org