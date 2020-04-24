«Я врежу тебе по куполу»: Соловьёв пригрозил Уткину

Продолжается война между телеведущим Владимиром Соловьёвым и блогером Василием Уткиным. Ссора произошла из-за видео Уткина. Тот обвинил государство в том, что оно бросило людей в разгар коронавируса, после чего телеведущий и блогер обменялись оскорблениями.

И вот разворачивается новый виток бойни. В своем Twitter Уткин написал:

- Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной. Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит. Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь.

Владимир Соловьев в своем блоге ответил на выпад:

- Голову, Вася, включи. А то могу эту голову в другое положение привести, и долго ты ее будешь из своей задницы вытаскивать. Просто сверху по куполу врежу. Говорят, ты высокого роста. Ничего – я достану. Одним ударом тебя загну. Смотри у меня, и смотри в оба, озирайся по сторонам. Это тебе не языком болтать. Это тебе, Вася, за свои слова отвечать. Либо извиниться – это уж выбирай сам.

Соловьёв пригрозил Уткину.

Многие расценили слова Соловьёва как угрозу избиения, и пригрозили заявлением в полицию и Бастрыкиным. Телеведущий объяснил КП:

- Я думаю, что если кто-то хоть как изучал в школе анатомию, то он понимает, что невозможно ударить человеку по куполу так, чтобы голова выскочила из задницы. Но если Вася хочется держать там руки, чтобы ее ловить – пожалуйста. Я ни с кем не воевал, просто Уткин – глубоко больной человек. Оснований для заявления никаких нет, мой адвокат уже пересмотрел мой ролик. Странно, что никто не заявлял Бастрыкину, когда Уткин оскорблял меня, сладостно подвываю и потявкивая. А тут сразу начался «жим-жим». А я сорвался, потому что Уткин уже начал задевать моих дочерей. Меня больше всего в этой ситуации удивило то, что он сказал, что будет держать руки за спиной. У него руки за спину последний раз заводились лет шесть назад.