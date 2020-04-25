Число умерших из-за коронавируса в России на 25 апреля 2020 года составило 615 человек

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 25 апреля 2020 года составило 615 человек. Об этом рассказали в Оперативном штабе, добавив, что за прошедшие сутки от пневмонии и других осложнений заболевания умерли 60 больных.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 82 регионах нашей страны зафиксировано 68622 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 5849 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 5568 пациентов.

Больше всего новых случаев заражения за сутки выявлено в Москве (2957), Подмосковье (611), Санкт-Петербурге (253), Дагестане (113), Нижегородской области (94) и Краснодарском крае (84), а также в Ростовской (64), Калужской (61) Мурманской (60) и Челябянской областях (57).

Напомним, как писал сайт kp.ru, вирусолог рассказал о чувствительности коронавируса к ультрафиолету — под воздействием солнечного света он быстрее погибает. Специалист уверен, что летом вспышка COVID-19 должна пойти на спад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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