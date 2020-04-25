Число выздоровевших от коронавируса в России на 25 апреля 2020 года составило 5568 человек

Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 25 апреля 2020 года составило 5568 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 82 регионах нашей страны зафиксировано 68622 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 5849 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, больше всего новых случаев заражения за сутки выявлено в Москве (2957), Подмосковье (611), Санкт-Петербурге (253), Дагестане (113), Нижегородской области (94) и Краснодарском крае (84), а также в Ростовской (64), Калужской (61) Мурманской (60) и Челябянской областях (57).

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как после карантина будут открываться кафе и рестораны: сначала начнут работать маленькие, площадью до 50 квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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