2020-04-25T00:13:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 25 апреля 2020 года составило 5568 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 25 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В России действует режим самоизоляцииВ России действует режим самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 25 апреля 2020 года составило 5568 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 82 регионах нашей страны зафиксировано 68622 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 5849 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, больше всего новых случаев заражения за сутки выявлено в Москве (2957), Подмосковье (611), Санкт-Петербурге (253), Дагестане (113), Нижегородской области (94) и Краснодарском крае (84), а также в Ростовской (64), Калужской (61) Мурманской (60) и Челябянской областях (57).

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как после карантина будут открываться кафе и рестораны: сначала начнут работать маленькие, площадью до 50 квадратных метров.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главврач больницы показал на видео опасность коронавируса: На аппаратах ИВЛ все больше молодежи!

Чтобы образумить тех, кто не верит в опасность коронавируса, врач Валерий Вечорко снял видео из реанимации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Помпео предложил финансировать программы ВОЗ только в семи странах
Американские сенаторы призвали генсека ООН проверить деятельность ВОЗ
Цена нефти Brent выросла на 3,47% – до $22,07
В Бельгии с 4 мая начнут постепенно отменять карантин
Уволенного капитана «коронавирусного» авианосца США могут восстановить в должности
Россияне вернутся домой из Рима 29 апреля
Авиакомпании США в период пандемии намерены перевозить в пассажирских салонах грузы
Немецкий ученый объяснил, откуда у людей может быть иммунитет к коронавирусу
Оперштаб: скончавшиеся от коронавируса москвичи страдали от хронических заболеваний
В Саудоввской Аравии порку плетьми заменят на штрафы и тюрьму
ВОЗ: В мире коронавирусом заражены уже более 2,6 миллионов человек
В Антарктиде нашли останки лягушек: Это говорит о том, что здесь был теплый и влажный климат 40 млн лет назад
В Совфеде рассказали о том, что выход из режима самоизоляции будет идти "в обратном порядке"
Попова сообщила, что в Роспотребнадзоре нет данных о повторных случаях заражения коронавирусом
Испанские ученые сделали неожиданное открытие о коронавирусе
Reuters: На борту эсминца ВМС США больше 10 зараженных коронавирусом моряков
Правительству предложили продлить режим самоизоляции до 12 мая
Москвичи стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции
Глава Роспотребнадзора: Необходимы еще минимум две недели жестких ограничений
Трамп подписал закон о стимулировании экономики США на 500 миллиардов долларов
В вузах не станут менять срок завершения учебного года из-за коронавируса
Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за коронавируса
Военные врачи помогут лечить пациентов с коронавирусом в Подмосковье
Голикова: Заболеваемость коронавирусом в регионах за неделю увеличилась в 2,3 раза
Во время испытаний противомалярийного препарата от коронавируса умерли 20 человек: В США прервали тестирование
Около 50 тысяч россиян уже месяц не могут вернуться домой из других стран
Эксперт рассказал, останутся ли работники в России на удаленке после карантина