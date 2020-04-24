Губит людей не вирус, губит людей еда

В 1990 году, когда наверху решили взять всё и поделить между… жуликами и ворами, в результате этого дележа только в одной Кировской области вышли из оборота и не востребованы по сей день полтора миллиона гектаров колхозных земель. Дело в том, что новые хозяева бизнеса, в большинстве своем, оказались людьми беспутными, не способными созидать и думать. Страна подсела на трубу: мы им нефть и газ, они нам цацки и вредную пищу. К этой пище таблетки от запора, диареи, а также прочих болезней, вызванных ГМО. По сей причине, полагают иные ученые, Россию накрыла такая беда как бесплодие. По поводу точного процента беды ученые спорят, но, как утверждал уже покойный главный акушер-гинеколог России академик Владимир Кулаков — у нас каждая 6-я семейная пара в молодом возрасте бесплодная.

- Можно ли, Галина Аркадьевна, - спросил я мою собеседницу, - проблему резко выросшего бесплодия связывать с потреблением заграничных продуктов с ГМО?

Галина Баталова ведущий в стране ученый-растениевод. Автор 32 сортов овса. Заместитель директора НИИ сельского хозяйства Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого в городе Кирове.

- Продукты с ГМО, безусловно, вред для здоровья, - отвечает она. - Но опасность их еще до конца не изучена. Возможно не меньший вред, включая бесплодие, вызывают и гаджеты, микроволновки, телевизоры, бытовая химия, косметика, парфюмерия. ГМО больше всего связаны с соевыми и кукурузой, но не только. Пытаются сделать и зерновые с ГМО. В США, например, уже созданы сорта пшеницы с геном терминатором. Это когда семена дают только один урожай. Второй урожай из выращенных семян уже не взойдет. Вот какой контроль рынка заставляет фермеров покупать все новые семена. Еще недостаточно времени с опытами по ГМО, чтобы изучить и осмыслить всю пагубность этого дела. Это будет видно через несколько поколений людей. Организм у людей разный. У кого-то мутация зацепится, у кого-то нет.

Академик Галина Баталова за разумное сотрудничество с Природой.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Как покупателю в магазине отличить, например, помидоры с ГМО?

- На вид отличить сложно. Но надо знать, что они очень долго хранятся и жесткие на вкус. У обычного помидора веточка легко отрывается с плода, а у ГМОшного ее оторвать затруднительно. Такой овощ очень опасен.

- Наши ученые работают с ГМО?

В России есть такие институты. Но там специальные поля за плотным забором и с серьезной охраной. Чтобы все это не выходило в окружающую среду. Но риск, конечно, имеется. Какая-то птичка, жучок могут все это оттуда перенести.

- Вот потому я за возвращение к прежней советской пище. Если бы, например, нашлись толковые хозяева на те же вятские полтора миллиона гектаров, что могли бы они здесь вырастить?

- Значительная часть этих гектаров уже заросла лесом. Его надо пилить, выкорчевывать. А вообще в стране у нас дефицит ржи, которую можно бы здесь выращивать. Мы эту рожь покупаем в Беларуси. Правда, какую-то часть продаем за границу. Вот такая интересная экономика. А еще на Вятке хорошо растут ячмень и овес. Китайцы очень хотят покупать наш овес. Ныне он всюду ценится, как здоровая пища. Но у нас просто нету сил, чтобы спрос удовлетворить.

- Так может быть пригласить на Вятку европейские агрофирмы для выращивания овса? Им было бы наверняка выгодно. У нас горючее почти втрое дешевле и рабочим немного платят.

- Для этого надо кому-то с кем-то садиться, считать и договариваться. Чтобы было всем сторонам выгодно.

- Вот ведь странная ситуация. ООН вопиет, что в мире ежегодно умирают от голода девять миллионов человек, из них только детей до пятилетнего возраста 6 миллионов. А у нас десятки миллиона гектаров по всей стране зарастают лесом.

- Да, это так. И эти гектары могли бы прокормить множество голодных. Но имеются определенные силы, которые стараются это не допустить. Вспомните теорию золотого миллиарда. Есть мнение — если всех накормить, человечество столкнется с проблемой глобального размножения. И наша планета не вынесет перенаселения. Но проблему голода надо как-то решать с позиции гуманизма.

- Но ведь можно сказать проблему перенаселения создаете вы ученые аграрии, все увеличивая пищевые ресурсы.

- Так у нас еще и здравоохранение работает на продолжительность жизни.

- Как-то я разговаривал с ныне покойной академиком Натальей Бехтеревой. Спрашивал, может ли наука своим вмешательством улучшить род человеческий? На что Наталья Петровна ответила - это дело Замысла. Что Природа сама контролирует и ведет этот процесс, и не надо науке вмешиваться. Так вот Природа, создав род человеческий, дала ему и нужную кормовую базу. А вы эту базу все расширяете. Не вызов ли это Замыслу?

- Природа действительно, как может, борется с человеком за свое выживание. Если мы доверимся Природе и опустим руки, нынешнее питательное изобилие рухнет. Хлебные поля зарастут лесом с ягодами, грибами. Из нынешних культурных растений выживут отдельные самые устойчивые к вредителям формы. Но они будут очень низкопродуктивные, потеряют вкусовые свойства. Население от голода, конечно же, резко сократится. Но если серьезно, то наша задача: производить продукт, как можно меньше вредя Природе. То есть, выращивать все более обильные урожаи, не расширяя площади. Не выжигать землю химией. Ну а всем людям следует вести себя более разумно, порядочно. Тогда и множество проблем, включая голод, разрешатся сами собой.