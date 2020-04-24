Неужели опять ждать роста цен на лекарства? Как введение дистанционной продажи лекарственных препаратов скажется на кошельках россиян
СПИКЕРЫ:
- Валиев Артур, генеральный директор Сан Фарма Россия;
- Петров Александр Петрович, Депутат Государственной Думы РФ;
- Соколов Артём Вячеславович, первый вице-президент Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ);
- Преснякова Виктория Валентиновна, исполнительный директор Ассоциации Независимых Аптек, кандидат фармацевтических наук;
- Тенцер Анатолий Леонидович, директор по развитию АО НПК «Катрен».
Модератор: Дмитриев Виктор Александрович, генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП).
Ведущая: Елена Афонина, ведущая радиостанции "Комсомольская правда".
Неужели опять ждать роста цен на лекарства? Как введение дистанционной продажи лекарственных препаратов скажется на кошельках россиян
ИСТОЧНИК KP.RU