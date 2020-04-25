2020-04-25T00:13:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 25 апреля 2020 года достигло 68724

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 25 апреля 2020 года
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Число заболевших коронавирусом в России на 25 апреля 2020 года достигло 68724. Об этом свидетельствуют данные региональных штабов по контролю за распространением CIVID-19.

Наибольшее число случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировано в Москве (36897, +2957), Московской области (7889, +611), Санкт-Петербурге (2711, +253), Республике Дагестан (567, +113), Нижегородской области (1096, +94), Краснодарском крае (623, +84), а также в Ростовской (533, +11), Калужской (444, +61) и Мурманской (663, +57) областях.

Общее число благополучно излечившихся от COVID-19 за сутки увеличилось на 674, достигнув 5581. С начала эпидемии жертвами коронавируса стали 616 человек, к настоящему времени по всей стране проведено более 2,55 миллионов тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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