«Как это любить, но даже не касаться друг друга»: Воробьев показал любовную историю в условиях пандемии

В преддверии премьеры в конце мая проекта Netflix «Space Force», где Алексей Воробьев играет одну из ролей, вышел американский сингл артиста, известного за океаном как «Алекс Сперроу».

Премьера клипа Воробьева состоялась на американском звёздном портале Hollywood Life, который опубликовал рецензию, и эксклюзивно разместил ссылку на видео.

Надо сказать, что Алексей - первый российский артист, премьерой которого заинтересовался такой популярный американский портал, причём - уже во второй раз, - Hollywood Life ранее уже писали о треке Воробьева Hello Angel.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/775378" frameborder="0"></iframe> Воробьев показал любовную историю в условиях пандемии.

Клип на новую песню под актуальным названием Let’s Stay Home Tonight, Алексей, как всегда, снял сам, и, похоже, стал единственным режиссёром, которому удалось запечатлеть реалии пандемического апокалипсиса в Городе Ангелов, ведь снимать в Лос -Анджелесе сейчас категорически запрещено.

Получилась красивая история о любви в изменившемся мире, и о том, что иногда самое неподходящее время для того, чтобы физически находиться рядом - самое подходящее для того, чтобы найти свою вторую половинку.

- Сейчас очень многие страдают в условиях изоляции, но вспомните, как каждый из нас мечтал никуда не идти, сидеть дома, смотреть фильмы, проводить больше времени с родными и любимыми людьми,-говорит Воробьев.-

mr.alexsparrow Feeling bored exercising alone?

- Я даже мечтал остаться с любимой девушкой на необитаемом острове, потому что она для меня важнее и интереснее всего на свете.

Моя песня « Let’s Stay Home Tonight» именно о том, что вместо похода на вечеринку, я предпочёл бы остаться дома с любимой, болтать с ней, делиться тем, чего мы не знали друг о друге...

Я хотел показать, как два человека влюбляются в безумное время, когда нужно держать дистанцию друг от друга. Как это любить и быть вместе, но даже не касаться друг друга. И, конечно, о том, как важно оставаться дома, получая удовольствие от жизни, в которой каждый из нас сейчас проходит своё личное испытание, и каждый найдёт, что-то новое в себе, когда всё закончится,-рассказал kp.ru Воробьев.