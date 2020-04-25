Коронавирус в России, последние новости на 25 апреля 2020: Отечественные вакцины названы ВОЗ в числе перспективных

Сразу три вакцины из Санкт-Петербурга прошли испытания на животных и признаны ВОЗ в числе одних из самых перспективных. Всего же, по данным Роспотребнадзора, российские разработки составляют до 10% международного перечня кандидатных вакцин. "КП" поговорила о будущем российских прививок от коронавируса с иммунологом, экспертом по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств, кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым.

За минувшие сутки жертвами коронавируса в Москве стали рекордные 41 человек. Почти все скончавшиеся пациенты страдали не только от осложнений COVID-19, но и других хронических заболеваний, включая сахарный диабет. К настоящему моменту исследователи собрали уже достаточно данных, чтобы оценить, у кого повышен риск тяжелого течения болезни.

Также специалисты установили характерные симптомы коронавируса у детей и самый "опасный" с точки зрения заболевания COVID-19 возраст.

В Казани получили первые результаты испытания тест-систем на наличие антител к коронавирусу. Ожидается, что подобные системы позволят не только исследовать особенности иммунитета к коронавирусу, но также выявлять людей, которые в бессимптомной форме переболели COVID-19 и могут, например, стать донорами плазмы с антителами для пациентов с тяжелой формой заболевания.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил премьера Михаила Мишустина подготовить к понедельнику приказ о направлении студентов медвузов в больницы для помощи пациентам с коронавирусом