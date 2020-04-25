2020-04-25T13:51:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 25 апреля 2020: 2612 человек заразились за сутки

Оперштаб дает данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 25 апреля 2020 года
Павел КЛОКОВ
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Оперштаб дает данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 25 апреля 2020 годаОперштаб дает данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 25 апреля 2020 годаФото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве наблюдается небольшой спад по инцицированным. За последние 24 часа - 2612 заболевших. Цифра предыдущих суток составляла 2957 пациентов.

Всего в столице сейчас зафиксировано 39 509 заболевших.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы, большинство заразившихся лечатся в домашних условиях. В стационары отвозят только самых тяжелых. С осложнениями. Или тех, кто пребывает в группе риска.

- Более 85% новых заболевших в Москве моложе 65 лет, - добавили в Оперштабе.

Увы, но не все пациенты исправно соблюдают режим самоизоляции. Как и те люди, кстати, которые с ними контактировали. За апрель на столичных дорогах сотрудники ГИБДД задержали 130 водителей, которым было предписано сидеть дома.

Как заявила ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, пропускную систему, а также режим повышенной готовности потому и ввели, что жители не соблюдают дистанцию, посещают парки, гуляют как ни в чем не бывало.

А мэр Москвы Сергей Собянин в недавнем интервью сообщил, что медики справляются с наплывом заразившихся, однако пика еще не было и «середину пути мы еще не прошли».

Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

ИСТОЧНИК KP.RU

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