Коронавирус в Турции, последние новости на 25 апреля 2020: за сутки число вылечившихся превысило число новых заболевших

Последние новости о коронавирусе в Турции на 25 апреля 2020 года таковы: 104 912 зараженных, 2 600 человек скончались от инфекции, выздоровели - 21 737 человек.

В стране действуют ограничительные меры. Так, тем, кому меньше 20 лет, запрещено выходить из дома, так как они могут оказаться переносчиками. А те, кто старше 65 лет, находятся в группе риска, поэтому им тоже нельзя покидать жилплощадь. Все остальные могут сходить до аптеки, продуктового магазина и выгуливать собак.

Также в крупных городах закрыт въезд и выезд, чтобы не допустить распространения инфекции. Международное сообщение временно остановлено, дата старта туристического сезона неизвестна.

Кроме того, по выходным и иногда в будни в Турции вводят комендантский час. Первая попытка прошла неудачно, потому что о нем объявили за несколько часов до запрета выходить на улицу. Толпы местных жителей направились в магазин за продуктами, рискуя заразиться инфекцией. Из-за образовавшейся ситуации глава МВД Турции подал в отставку, но президент ее не принял. После этого проблем с комендантским часом не было – о нем объявляют за несколько дней.

Дефицита в медикаментах или защитных средствах в Турции, в отличие от некоторых стран, нет. В скором времени планируется начать строительство новой больницы в Стамбуле. А еще не так давно в Турции провели испытания вакцины от COVID-19 на животных.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 25 апреля 2020 года, накануне стало известно, что за сутки число выздоровевших превысило число новых заболевших.