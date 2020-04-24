Коронавирус в США, последние новости на 25 апреля 2020: в Нью-Йорке от инфекции скончались больше 16 тысяч человек

Последние новости о коронавирусе в США на 25 апреля 2020 года таковы: зафиксировано 890 524 случаев заболевания, 51 017 человек скончались, 96 677 - выздоровели.

В штатах введен режим ЧС, что позволяет местным властям получать деньги на борьбу с инфекции от федеральных. Американцы, как и жители других стран, соблюдают ограничительные меры: социальная дистанция, закрытие культурных, спортивных и образовательных центров, штрафы за нарушение самоизоляции. Власти делают все, чтобы не дать инфекции распространиться.

По последним новостям о коронавирусе в США на 25 апреля 2020 года, самое большое число жертв инфекции зафиксировано в Нью-Йорке – скончались уже 16 646 человек. Группа местных жителей недавно подала в суд на Всемирную организацию здравоохранения. Они посчитали, что введение более строгих ограничительных мер не привело бы к такой тяжелой ситуации.

В медучреждениях не хватает мест для заболевших, их размещают в плавучих и в полевых госпиталях, в кафедральном соборе. Мэр Нью-Йорка даже попросил горожан фотографировать нарушителей карантинных мер и присылать снимок на специальный номер, чтобы на место выехали полицейские.

Но не все довольны введением ограничительных мер: в Вашингтоне, к примеру, прошел митинг, участники которого были против карантина. При этом многие были без медицинских масок и не соблюдали дистанцию.