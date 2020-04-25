Валерий Фадеев, советник Президента РФ: Мы не призываем нарушать карантин, мы за такой регламент, чтобы люди могли поехать на дачи

- Валерий Александрович, это правда, что вы на праздники, на выходные готовите свои предложения... И направлены они не на то, чтобы смягчить режим, а как-то права наших людей защитить.

- Есть такое дело.

Да, действительно, вы правильно говорите. Не то, чтобы там отменять карантин, или даже его ослабить, - нет, мы вовсе не собираемся в это как-то вмешиваться.

Коллеги предложили ввести такой термин даже – регламент.

- Что имеется ввиду?

- Например, вот у вас есть собака?

- Была... И я понимаю, что это такое.

- А у меня есть собака. У нас конкуренция в семье за то, кто пойдет с ней гулять. Это – часть регламента, установленного московской властью…

Коллеги говорят, что есть больные люди, сердечники, с другими заболеваниями, малые дети. И врачи советуют, что было бы полезным этим людям дышать воздухом время от времени.

И вот поэтому мы ставим вопрос – а можно ли ввести такие регламенты, - ну, на муниципальном уровне, дежурства какие-то, - чтобы, допустим, старший по подъезду составлял график – этот человек выходит на прогулку в 9 утра, этот - в 10, а этот - вечером. Поквартирно.

- По-моему, так в Китае было.

- Чтобы не толпиться, не кучковаться, чтобы соблюдать требования против эпидемии. Вот наше предложение в чем заключается.

Потому что, скорее всего, карантин будет продлен еще, наверное, на месяц, как это видно по статистике заболеваемости. И коллеги предлагают – давайте подумаем, как быть, чтобы люди могли выходить, повторяю, не нарушая требований. Это первое.

Второе. Праздники вот сейчас приближаются. Ну, дело даже не в праздниках, потому что многие и так сидят дома, не работают. А дело в том, что в начале мая на дачах люди сажают картошку, клубнику. И для очень многих это важно. Это не газоны на даче, которыми можно и пренебречь. Люди у нас небогатые, и будущий урожай - это заготовки на зиму, без которых многим просто не обойтись.

В некоторых регионах выезд из города свободный – нет проблем. Кое-где есть затруднения. Вот сейчас мы с коллегами собираем эту информацию и будем предлагать, чтобы какой-то элемент этого регламента ввести, чтобы граждане - при необходимости, без всяких затруднений - могли бы отправиться к своим грядкам. Вот и вся несложная история.

- А вы имеете в виду коллеги, которые входят в вашу комиссию, да?

- У нас было заседание во вторник, естественно, дистанционное - президиума совета, открытое…

- По правам человека.

- Да. И это там все обсуждалось.

- А сколько человек принимало участие одновременно?

- Больше 30.

- А по времени как долго это продолжалось?

- Почти 4 часа.

- А вы уже как-то сформулировали свои предложения? Кому вы будете это подавать? Татьяне Голиковой? Михаилу Мишустину?

- Пока планируем встретиться с вице-мэром столицы Анастасией Раковой.

Сейчас мы все свои предложения формулируем, аккумулируем. Во вторник планируем провести пресс-конференцию, тоже дистанционно, в ней примут участие коллеги, которые с этими предложениями и выступали.

Скорее всего, карантин будет продлен еще, наверное, на месяц, как это видно по статистике заболеваемости.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Здесь ведь важно публично все обсудить. В конце концов, руководители регионов и мэры городов, надеюсь, нас тоже услышат. И там, где есть какие-то ограничения, которые не позволят, например, людям выехать на дачу… - их бы надо не то, чтобы снять, а как-то отрегулировать.

Вот, кстати, есть и в Москве тоже такая проблема.

Ведь у многих участки не в Московской области, а во Владимирской, в Рязанской, в Тульской… А вот как - там? В Москву, например, въехать трудно. А как въехать...

- Допустим, в Тульскую область - я знаю многих москвичей, у которых там дачи.

- Это тоже вопрос. Люди поедут, упрутся и вернутся назад. Вот мы сейчас этот анализ проводим.

- Это вы хотите свои регламенты предложить к праздникам, да?

- Да, конечно.

- А можете сказать - кто конкретно из ваших коллег предлагают такие идеи?

- Вот с этой инициативой - насчёт регламентов, к примеру, выступила Светлана Геннадьевна Маковецкая. Вы знаете, наверное, ее.

- Да, конечно.

- Это очень известный деятель гражданского общества.

Мы хотим сделать так, чтобы людям было удобнее. Вот и все.

- Потому что граждане устали уже, в принципе.

- Конечно. И усталость очень серьезная.

- И потом, народ уже научился и маски шить, и носить, и соблюдать все правила, и руки протирать… Уже как бы пришли в себя. Смотрят на статистику. И проявляет все меры предосторожности.

- Да, согласен с вами. Нарушителей не так много. Есть, конечно, нарушители, но, по крайней мере, в Москве, в массе своей люди соблюдают правила.

- А у вас какая собака?

- Кламбер спаниель.

- А у нас немецкая овчарка была... Ну, хорошо, мы, наверное, немного торопимся - с информацией подзащитные прав человека в условиях карантина.

- Да ничего страшного!

- Но, мне кажется, на нашем сайте такой материал вполне уместен.

- А я ваш сайт читаю каждый день…

Ну, вот главная идея – вы поняли – что мы не требуем смягчения режима, мы хотим облегчить его для тех, кто очень давно сидит дома и кому нужен воздух или картошку сажать. Вот в чем задача наша...

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