В мэрии объяснили, почему временные ограничения, которые ввели в столице, законны

На днях сразу несколько истцов заявили, что временные пропуска и последние указы мэра нарушают их права на неприкосновенность частной жизни, а также личную и семейную тайну. Среди них оказался и муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, который опубликовал письменные возражения мэра Москвы Сергея Собянина. В документе (за подписью его представителя) сказано, что, согласно законам РФ, свобода передвижения «может быть ограничена на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности».

Пандемия, признанная на международном уровне, является как раз таким случаем. И режим самоизоляции - это одна из мер, которую ввели для предупреждения ЧС и сохранения здоровья людей. Режим повышенной готовности, в частности, предусмотрен ФЗ «О защите населения». И мэр имеет право его ввести («при угрозе возникновения ЧС»).

- В этом случае, - подчеркивает мэр, - граждане обязаны соблюдать общественный порядок, выполняя законные требования (указания) экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Также напомним, что есть Указ Президента РФ от 2 апреля 2020 года, в котором говорится, что «высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации постановлено обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, в том числе установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки».

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