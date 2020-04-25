Геннадий Онищенко - о вреде солнечных лучей для COVID-19: Так его, этот вирус! Ультрафиолетом! Здесь я с Трампом заодно

Заявление Дональда Трампа о том, что «коронавирусная инфекция погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту», - вызвало бурную реакцию в мировых СМИ.

«Заодно» с президентом США оказался и первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, экс-главсанврач России Геннадий Онищенко, который полностью поддержал позицию американского президента.

- Я не «заодно» с Трампом, я - заодно с истиной, - уточнил Онищенко в интервью сайту kp.ru. - Потому что - когда Трамп несет ахинею, я его журю. А когда - правильно...

Тем более, он впервые, по-моему, сослался на ученых. Обычно говорит от своего имени. А там, оказывается, проводились исследования, и это очень хорошо. В данном случае, Трамп - на правильном пути.

- Значит, Геннадий Григорьевич, с ещё большим нетерпением ждём солнца.

- Конечно. Скажите, почему летом мы не болеем гриппом? Тепло потому что... Ультрафиолет - самое главное. И поэтому в закрытых помещениях нужно обязательно проводить ультрафиолетовую дезинфекцию, так как она убивает вирус. Скоро у нас будет тепло и это сыграет свою позитивную роль.