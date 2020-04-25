Департамент здравоохранения: «Больничных коек пока хватает, большинство пациентов лечится на дому»

В столичном Департаменте здравоохранения опровергли информацию о том, что в московских больницах не хватает коек для инфицированных коронавирусом, и что стационары якобы все переполнены.

- Это не соответствуют действительности, - говорится в официальном сообщении Департамента. - В Москве создана единая система стационаров, которые принимают больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией, туда же поступают пациенты с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19. Сегодня пациентов принимают в 57 городских, федеральных, ведомственных и частных больницах. В общей сложности в них развернуто порядка 16 тысяч коронавирусных коек, в ближайшее время еще ряд стационаров будет перепрофилирован под COVID, и общее число коек увеличится до 20 тысяч.

Как говорят в Департаменте, пока этого хватает. Хотя и ситуация действительно очень быстро меняется. В случае резкого роста заболевших, власти и медики будут использовать резерв.

В Департаменте вновь подчеркнули - для того, чтобы этого роста не произошло, следует быть бдительными и соблюдать меры самоизоляции. Если у вас признаки ОРВИ, сразу вызывайте врача. Если вам велели оставаться дома, не надо выходить на улицу.

Госпитализируют с вирусом только самых тяжелых пациентов. С осложнениями. А также тех, кто находится в группе риска.

- То, что якобы госпитализируются все заболевшие, даже с легким течением болезни, неправда, - говорится в том же сообщении. - На самом деле большинство пациентов проходят лечение на дому. Кроме того, как уже сообщалось ранее, 60% зараженных инфекцией вообще не имеют симптомов болезни. Им предписана строгая изоляция, она возможна в домашних условиях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773832" frameborder="0"></iframe> Новая инфекционная больница в Новой Москве готова принять первых пациентов.О завершении строительства журналистам в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

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