The Guardian: Британское правительство знало о грядущей эпидемии еще год назад

Британское издание The Guardian опубликовало выдержки из 600-страничного секретного правительственного документа, который обсуждался на заседании кабинета министров еще в прошлом году. Согласно ему, членам английского правительства рекомендовалось разработать план социальных и экономических мер на случай вспышки эпидемии, вероятность которой называли высокой.

Специалисты по нацбезопасности отмечали, что умеренный масштаб пандемии унесет десятки тысяч жизней, до 65 тысяч человек. Поэтому следовало бы разработать план действий по смягчению последствий и предотвратить распространение заразы в Соединенном королевстве.

Документ с пометкой «государственный, деликатный» был представлен главным научным советником правительства Патриком Вэллансом и старшим советником по нацбезопасности премьера-министра, чье имя не называется.

Специалисты анализировали риск пандемии как вирусного гриппа, так и одного из штаммов коронавируса (хотя второй рассматривали, как менее смертоносный). Они отмечали, что пандемия может состоять из трех волн, каждая из которых будет длиться 15 недель. Пиковые недели должны были прийтись на 6-7 неделю.

«50% населения окажется инфицированным и будет испытывать симптомы, характерные пандемическому гриппу. Фактическое же число заболевших будет выше, поскольку будет процент бессимптомных больных», - говорилось в докладе.

Потенциальный ущерб, который может быть нанесен экономике, составит 2,35 трлн фунтов стерлингов. В то время как система здравоохранения и социального обеспечения будет восстанавливаться от пандемии в течение нескольких месяцев, а может и лет.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Аналитики по нацбезопасности при этом разработали ряд мер, которые должны были смягчить воздействие вируса на людей и экономику. В проекте настоятельно рекомендовалось увеличить запасы средств индивидуальной защиты, провести контроль служб эпиднадзора и разработать план по предотвращению высокой смертности среди населения. Также говорилось о подготовке «дорожной карты» по оказанию помощи британцам, живущим за пределами королевства, и репатриации британских подданных.

Однако на практике, когда пандемия коронавируса набирала обороты, британское правительство продемонстрировало свою некомпетентность в умении распознать реальную угрозу, отмечает издание. Кабмин до сих пор не представил никаких доказательств того, что власти проводили хоть какие-то подготовительные мероприятия для предотвращения пандемии в Британии. Один из источников заявил, что Великобритания не уделила должного внимания угрозе пандемии и оказалась застигнута врасплох.

- Самое неприятное, что у нас не было никаких планов. Последние несколько лет чрезвычайное планирование было сосредоточено на Brexit и борьбе с последствиями наводнения, - отметил источник. - Существовал национальный план борьбы с пандемией, который должен был быть реализован. Но взял ли кто-то его реализацию под свой контроль? И кто несет ответственность за его воплощение на региональном уровне? По правде говоря, я не уверен, что кто-то это сделал.

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