Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 25 апреля 2020: число погибших приближается к 200 000

Ровно три месяца — 25 января — в Европе зарегистрированы первые случаи заболевания, все три — во Франции. Месяцем позже в Старом Свете заболевало уже 98 больных в день, 97 из них — в Италии. 25 марта все уже было понятно: в день фиксировалось 23 с половиной тысячи новых больных в Европе, почти 9 тысяч в США. В России по официальным данным 25 марта стало последним днем без смертей, вызванных коронавирусным инфекционным заболеванием.

В Европе почти 70 процентов заболеваний пришлось на пять крупнейших экономик региона — Испанию (219,7 тысяч), Италию (193 тысячи), Германию (152,5 тысяч), Великобританию (143,4 тысяч) и Францию (122,5 тысяч). Все страны выбрали стратегию жестких карантинных мер. Почти все они сделали это с опозданием, что и вывело их в лидеры в коронавирусном первенстве Европы. В этих государствах пик заболеваемости пройден, но власти и население опасаются второй волны по мере ослабления карантинных мер. График новых заражений больше похож на перевернутую вверх пилу — день на день не приходится, и во всех этих странах речь идет о нескольких тысячах новых случаев ежедневно. Так что эта (в лучшем случае) «пила» — еще надолго. О чем большинство европейцев, стремясь сделать кривую заболеваемости плоской, поначалу и не задумывалось.

Пасхальные праздники прошли в непривычных условиях: большинство стран просто закрыло церкви и запретило массовые собрания.Фото: REUTERS

Традиционно весна — период больших религиозных праздников. Пасхальные праздники прошли в непривычных условиях: большинство стран просто закрыло церкви и запретило массовые собрания. Но во многих странах через несколько дней после великого праздника был зафиксирован рост числа выявленных больных. Времени на анализ причин этого скачка очень мало, поэтому 25 апреля мусульмане всего мира впервые за 14-вековую историю Ислама тоже отмечают начало месяца Рамадан в условиях жестких карантинных требований и социальной дистанции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772321" frameborder="0"></iframe> Старушка-богатырь, пережившая 2 пандемии.Простите, ребята, но богатыри – не мы! А вот эта бабушка, которая в детстве переболела испанкой, а сейчас – коронавирусом

США

По свежим данным медицинского Университета Джона Хопкинса, в минувшую пятницу количество погибших в США превысило 51 тысячу человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в стране — свыше 890 тысяч. Это означает, что на Соединенные штаты приходится каждый третий заболевший и каждый четвертый умерший в мире. В наиболее пострадавшем штате Нью-Йорк общее число пациентов в госпиталях сократилось на 25 процентов по сравнению с пиковыми значениями, достигнуто плато — статистика заболевших день ото дня практически не меняется. При некоторой нормализации в первых очагах — Нью-Йорке, Сиэттле, Сан-Франциско, рост числа заболевших быстро увеличивается в южных штатах и на Среднем Западе.

По свежим данным медицинского Университета Джона Хопкинса, в минувшую пятницу количество погибших в США превысило 51 тысячу человек.Фото: REUTERS

Великобритания

Британцы неохотно входят в пятую неделю жесткого локдауна. Ситуация в стране стабилизировалась, но это не повод расслабляться, заявляют власти. Число новых заболевших снижается, накануне было зарегистрировано 4583 новых случая, что почти вдвое ниже пиковых значений двухнедельной давности. Правительство одобрило испытания терапии COVID-19 с помощью плазмы переболевших, метода лечения, уже применяющегося в России. Сильно помятый болезнью, которую он изначально считал несерьезной проблемой для королевства, премьер-министр Борис Джонсон после выходных планирует вернуться к полноценной работе после трех недель восстановления.

Бразилия

Крупнейшая страна Южной Америки по заболеваемости COVID-19 уступает в Новом Свете только США. По последним опубликованным данным, в стране с населением в 211 млн человек в день заболело 3503 человека и умерло 413. Пик заболеваемости еще не достигнут, но в Рио-де-Жанейро и еще четырех крупнейших городах Бразилии медицинские учреждения на грани коллапса. В столице Амазонии городе Манаус погибших начинают хоронить в массовых могилах, так как количество умерших втрое выше обычного. На этом фоне быстро растет недовольство граждан позицией президента страны Жаира Балсонару, который по-прежнему считает COVID-19 несерьезным заболеванием и выступает против стратегии социальной дистанции.

Крупнейшая страна Южной Америки по заболеваемости COVID-19 уступает в Новом Свете только США.Фото: REUTERS

Саудовская Аравия

В стране растет количество заболевших, но власти опасаются, что во время поста в месяц Рамадан жители традиционно больше общаются с родственниками и поспособствуют взрывному росту заболеваемости. Поэтому закрыты для посещения святые для мусульман места в Мекке и Медине. Власти фактически закрыли мечети, запретив массовые молитвы верующих и семейные собрания. Эпидемия SARS-CoV-2 в Саудовской Аравии, уже пострадавшей в 2012 году от предыдущего пришествия коронавируса MERS-CoV, находится сейчас в начальной стадии. В день в стране заболевает более тысячи человек, общее число заболевших превышает 15 тысяч. Число погибших относительно невелико — 127 случаев, но статистическая кривая все сильнее стремится вверх.