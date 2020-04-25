2020-04-25T15:57:12+03:00
Общество

Женщина всю жизнь мечтала стать мамой и смогла впервые родить в 68 лет

Лечащий врач назвал этот случай настоящим чудом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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После 43 лет попыток завести ребенка жительница нигерийском городе Лагос 68-летняя Маргаретт Аденуга стала матерью здоровых мальчика и девочки.После 43 лет попыток завести ребенка жительница нигерийском городе Лагос 68-летняя Маргаретт Аденуга стала матерью здоровых мальчика и девочки.Фото: www.youtube.com
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После 43 лет попыток завести ребенка жительница нигерийском городе Лагос 68-летняя Маргаретт Аденуга стала матерью здоровых мальчика и девочки.

Забеременеть женщина смогла только с помощью ЭКО, но не с первого раза, а после трех неудачных попыток.

Как передает Daily Mail, больше всего специалистов волновало здоровье самой роженицы. Супругов предупредили, что в таком почтенном возрасте для матери может быть опасно вынашивать ребенка. Но пара решила пойти на риск

Ее 70-летний муж Ной Аденуга сообщил, что они «долго боролись» и никогда не теряли надежды. По его словам, они были вдохновлены мечтой о том, что он будет «известен во всем мире».

«Я мечтатель, и я был убежден, что именно эта наша мечта осуществится», - рассказал он CNN.

Доктор Адееми Окуново, принимавший роды, назвал этот случай настоящим чудом. Он сообщил, что в больнице была собрана специальная команда для наблюдения за беременностью из-за ее возраста.

«Это была беременность с высоким риском. Более того, она собиралась родить близнецов. Но мы смогли справиться с ее беременностью в срок»,- сообщил он.

ЭКО включает в себя оплодотворенные яйцеклетки, имплантируемые в утробу женщины. Такой метод используется для преодоления целого ряда проблем, которые могут затруднить естественное зачатие пар.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о зараженной коронавирусом американке, которая в состоянии комы смогла родить здорового ребенка

ИСТОЧНИК KP.RU

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