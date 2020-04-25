2020-04-25T15:52:18+03:00
Общество

В Москве на 83 году жизни скончалась президент Российской криминологической ассоциации

Профессор стояла у истоков законов по противодействию коррупции, организованной преступности и терроризму
Иван РУНЕВ
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Профессор стояла у истоков законов по противодействию коррупции, организованной преступности и терроризмуПрофессор стояла у истоков законов по противодействию коррупции, организованной преступности и терроризмуФото: www.youtube.com
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Днем 22 апреля не стало Долговой Азалии Ивановны - профессора и главного научного сотрудника сектора уголовного права, уголовного процесса и криминологии Института государства и права РАН. Женщина скончалась у себя дома на улице Ярцевская в Москве. О смерти профессора сообщила ее родная сестра, 80-летняя Лариса Ивановна.

«Около 15 часов 22 апреля в полицию поступило сообщение от Долговой Ларисы. Женщина сообщила оперативникам о смерте ее сестры, профессора криминалистики 82-летней Азалии Долговой. После осмотра тела почившей, медики заключили предварительную причину смерти - онкология. Женщина боролась с тяжелой болезнью, но организм не выдержал.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Долгова Азалия Ивановна - советский и российский учёный-правовед, специалист в области криминологии, доктор юридических наук, профессор, член экспертного совета Комиссии Государственной Думы РФ по противодействию коррупции. По информации из открытых источников: с 1968 г Азалия Ивановна работала во Всесоюзном институте по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, переименованного позднее в Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Там она с 1975 по 2009 год возглавляла отдел общих проблем криминологии, разрабатывавший также проблемы борьбы с коррупцией, организованной преступностью и терроризмом. В 1993-2007 гг. возглавляла межведомственные рабочие группы по разработке федеральных законов «О борьбе с организованной преступностью», «О борьбе с коррупцией», является автором опубликованного законопроекта «О криминологической экспертизе». Имела такие награды, как Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Президент Российской криминологической ассоциации. Заслуженный юрист РСФСР. Член Научно-консультативного совета Верховного Суда РФ, автор более 300 научных публикаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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