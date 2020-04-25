Первый рубеж: Лица людей, рискующих собой, чтобы защитить нас от коронавируса

Одни ушли на борьбу с эпидемией, другие делают все, чтобы наша с вами жизнь шла привычным чередом. И просят нас с вами оставаться дома, чтобы всем вместе поскорее одержать победу над пандемией.

Наталья ПеревертайловаФото: Мария ЛЕНЦ

Наталья Перевертайлова, директор центра амбулаторной КТ-диагностики ФСНКЦ ФМБА России:

«Все наши специалисты работают в специальных костюмах и средствах индивидуальной защиты. Сначала это было непросто, а теперь уже привыкли к следам от масок. Помощь пациентам оказывают врачи-терапевты, пульмонолог, медицинские сестры, врач-рентгенолог и рентгенлаборант, специалисты клинико-диагностической лаборатории. Медики работают круглосуточно, посменно. Конечно, нам бы хотелось, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции и бережно относились к своему здоровью».

Алексей ГавриловФото: Артем КИЛЬКИН

Алексей Гаврилов, машинист электропоезда:

«Мы, машинисты, относимся к той категории сотрудников, которые обеспечивают бесперебойную и безопасную работу. При заступлении на работу мы проходим предрейсовый осмотр и несколько раз за смену нам измеряют температуру. Работаем мы в кабине, можно сказать, самоизолированы. А так, настрой позитивный, мы знаем, что метро нужно нашим пассажирам».

Наталья ГальдиеваФото: Артем КИЛЬКИН

Наталья Гальдиева, дежурный по станции метрополитена:

«Пассажиропоток сейчас снизился, но метро продолжает работу, поэтому дежурные по приему и отправлению поездов, дежурные у эскалатора – все на своём посту».

Михаил ЛатюкФото: Артем КИЛЬКИН

Михаил Латюк, шеф-повар:

«Я ежедневно слежу за производством в продуктовом супермаркете. Готовлю то, за чем покупатели приходят каждый день».

Оксана МирзалиеваФото: Артем КИЛЬКИН

Оксана Мирзалиева, технолог пекарного цеха:

«С раннего утра я уже на рабочем месте, ведь как только откроется магазин покупатели придут за свежим хлебом».

Илья Марышев (слева) и Денис Субботин (справа)Фото: Алексей БУЛАТОВ

Илья Марышев (слева) и Денис Субботин (справа) - старшие сержанты полиции, инспекторы второй роты первого батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу на посту, несмотря на пандемию.

Ирина ГолубеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ирина Голубева, студентка 6 курса Самарского государственного медицинского университета, фельдшер скорой помощи:

«Я работаю на скорой помощи уже почти три года, с четвертого курса. Тогда в Самаре проходил чемпионат мира по футболу, очень нужны были медики и на скорой, и в больницах. Мы сдали специальные экзамены в вузе и получили допуск для работы в качестве среднего медперсонала. Вместе со мной работать сюда пришел и мой муж, мы однокурсники. Сейчас ездим с ним в одну смену, но в разных бригадах. Скорая помощь – это шанс набраться бесценного опыта. Это как искусство – никогда не знаешь, с чем придется столкнуться в следующий момент, что именно поможет пациенту в экстренной ситуации. Мы ведь ездим не только на температуру и давление, бывают и действительно сложные случаи, приходится бороться за жизнь пациента и, к сожалению, видеть смерть. Это тяжело и физически, и морально. А вот коронавируса мы не боимся, хотя приходилось ездить на вызовы к контактным. Если ты соответствующим образом одет, то опасаться нечего. На скорой бывают случаи и пострашнее COVID-19.

Татьяна ВикторовнаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татьяна Викторовна, киоскер «Роспечати»:

«Я работаю киоскёром уже 14 лет. Пришла, потому что график удобный был. Думала, что ненадолго, пока проблемы свои личные не решу. Но так и осталась — понравилось. У нас тут место оживленное, покупателей много. С некоторыми за столько лет уже дружеские отношения сложились — знаю все дела их семейные. Сейчас кого-то из них, в основном пожилых, реже вижу. Но мелькают новые молодые лица. Наверное, среди них как раз есть волонтеры, которые пенсионерам помогают с покупками. Хочу сказать, что в самом начале самоизоляции у нас аншлаг был. Скупали газеты, журналы и особенно сканворды. Люди запасались, чтобы время коротать. Мне самой, когда объявили о режиме самоизоляции, было страшно, но потом успокоилась потихоньку. Я же тут работаю, сама в перерывах все газеты читаю. Там разъясняют, что делать, как защититься. И если понимаешь, что что-то можешь предпринять, это успокаивает. Масок я сама нашила, средства дезинфекции нам выдали. Надеюсь, всё хорошо будет.

Екатерина, почтальон:

Я работаю с сентября прошлого года. Моя мама трудится здесь оператором, поэтому после учебы — я айтишник по образованию — устроилась в одно из отделений Почты России.

Мне нравится то, чем я занимаюсь, и я даже не думаю в связи с самоизоляцией искать какую-то дистанционную работу по специальности, которая у меня в дипломе. С людьми общаться интересней, чем сидеть за компьютером.

Наша деятельность с момента введения режима самоизоляции, конечно, изменилась. Почту мы обрабатываем в масках и перчатках, разносим — тоже. При общении с клиентами делаем все возможное, чтобы минимизировать риски - и для них, и для себя.

У почтальона, помимо прочего, можно заказать доставку продуктов на дом. Сейчас такая услуга особенно пользуется популярностью. Еще есть специальный мобильный терминал, с помощью которого можно прямо на дому оплатить коммунальные услуги — это сейчас тоже востребовано. Чаще стали посылки на дом заказывать, доставляем по 18-20 в день. Некоторые пенсионеры, с которыми давно работаем, переживают за нас, звонят, противовирусными рецептами и советами делятся. Стебли чеснока вот рекомендуют. Говорят, даже от чумы помогают.

Кирилл СтепановФото: Олег ЗОЛОТО

Участковый уполномоченный Адмиралтейского района Кирилл Степанов в здании полиции. На его участке 55 человек находится на карантине. Каждый день он не только проверят их, но и выезжает на обычные вызовы – решать проблемы жильцов.

Мария и ВикторФото: Олег ЗОЛОТО

Мария и Виктор оба работают в театре, и коронавирус временно оставил их без заработка. Молодые люди решили не сидеть дома и устроиться в службу доставки еды: и деньги зарабатывают, и людям помогают.

«Мы оба работали в театре, к тому же велосипедисты. Но когда начался карантин пришлось немного сменить профессию. Сейчас я жду СНИЛС, чтобы тоже работать курьером, а также монтирую спектакль нашего театра – «БлокАДа», чтобы показать его онлайн, в праздник Великой победы».

Галина ЯковлеваФото: Олег ЗОЛОТО

Галина Яковлева, блокадница, 81 год.

В свои годы ветеран из Петербурга полна сил, желания жить и помогать другим людям. Каждый день она заводит свой микроавтобус, чтобы отвезти продукты и одежду нуждающимся. Больше десяти лет назад пенсионерка основала благотворительный фонд «Доброта». Среди ее подопечных около пятисот человек, ради которых она трудится без выходных и праздников. О средствах защиты и дистанции не забывает, но признается, что здоровье у нее железное: «Я с 2008 года не чихнула ни разу и таблетку ни одну не выпила!».

Алексей БулатовФото: Алексей БУЛАТОВ

Алексей Булатов, фотокорреспонтент «Комсомольской правды – Екатеринбург» во время съемки в лаборатории клинико-диагностического центра, где проводятся исследования проб для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

Виктория МясниковаФото: Олег ЗОЛОТО

Виктория Мясникова, водитель Троллейбусного парка №2 петербургского Горэлектротранса.

Наталья ГасановаФото: Олег ЗОЛОТО

Наталья Гасанова, водитель автобуса. Работает на стратегическом маршруте № 39, соединяющем Санкт-Петербург и аэропорт «Пулково», которым до эпидемии пользовались более 20 000 человек ежедневно. В свободное время пишет картины и летает на дельталете.

Александр Посашков (справа) и Сергей Каркач (слева).Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Медики собираются на выезд к больному коронавирусом. Фельдшер второй подстанции Больницы скорой медицинской помощи Краснодара Александр Посашков (справа) и водитель машины скорой помощи Сергей Каркач (слева).

Ермохин АлексейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ермохин Алексей, 23 года. Два года в Лидере МЧС РФ офицер отдела специальной обработки. Их работа сейчас важна, как никогда.

Лариса КельминоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лариса Кельминова, руководитель подразделения клинической диагностики Центрального НИИ эпидемиологии. Разработка методов борьбы с короновирусом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник медсестры «Коммунарки»: «Ад - не закрытые маникюрные салоны. Это реанимация, где задыхаются молодые красивые люди»

Сотрудница 40-й горбольницы рассказывает про борьбу со смертельной болезнью, в которую почему-то до сих пор не все верят (подробности)

Главврач больницы показал на видео опасность коронавируса: На аппаратах ИВЛ все больше молодежи!

Чтобы образумить тех, кто не верит в опасность коронавируса, врач Валерий Вечорко снял видео из реанимации (подробности)