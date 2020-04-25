Леонид Рошаль, Доктор Мира: Важно, чтобы не врачи рассказывали, какие они герои, а народ

В воскресенье, 26 апреля, на Радио «Комсомольская правда» пройдет марафон благодарности врачам - «Эфир о настоящих героях».

В этот день вместе с нами будет и знаменитый доктор Рошаль. Мы отправили ему приглашение, написали, в частности, и о том, что в течение 10 часов на связь со студией выйдут десятки медиков со всей России и других уголков мира. Они расскажут о том, как им удается сдерживать и побеждать коронавирус.

Леонид Михайлович сразу же откликнулся на наше письмо, но сделал существенное замечание, с которым мы сразу же согласились: «Важно, чтобы не врачи рассказывали, какие они герои, а - народ”.

Примерно в это же время я получил ещё одно письмо, и тоже от врача - Юрия Алтунского: «У многих медиков, работающих в перепрофилированных больницах, куда привозят пациентов с коронаровирусом, поступают в этом году дети в вузы.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии примет участие в радиомарафоне «Комсомольской правды»

Возможно ли поднять вопрос о льготном поступлении детей таких медиков в институты и университеты в этом году... Я разговаривал с мамами-врачами, - они неделями не выбираются из боксов, дети на удалёнке, заниматься ими не успевают, с ЕГЭ что-то не понятное, вот и нервничают...»

Дорогие друзья! Надеемся, что и вы также поделитесь с нами своими мыслями - как помочь врачам и их семьям, которые на передовой.

Настраивайтесь 26 апреля на волну Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm Мск) с полудня и до 10 вечера.

Для героев в белых халатах выступят известные музыканты и актеры

Слова поддержки врачам пишите и надиктовывайте аудиосообщениями в WhatsApp и Viber на номер 8-967-200-97-02.

А Доктора Мира Леонида Рошаля в нашем эфире (Леонид Михайлович выйдет по скайпу) мы ждём в 14.00 мск.

До встречи!