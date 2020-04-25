2020-04-25T17:02:24+03:00
Общество

Леонид Рошаль, Доктор Мира: Важно, чтобы не врачи рассказывали, какие они герои, а народ

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии примет участие в радиомарафоне «Комсомольской правды»
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Леонид Михайлович РошальЛеонид Михайлович РошальФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В воскресенье, 26 апреля, на Радио «Комсомольская правда» пройдет марафон благодарности врачам - «Эфир о настоящих героях».

В этот день вместе с нами будет и знаменитый доктор Рошаль. Мы отправили ему приглашение, написали, в частности, и о том, что в течение 10 часов на связь со студией выйдут десятки медиков со всей России и других уголков мира. Они расскажут о том, как им удается сдерживать и побеждать коронавирус.

Леонид Михайлович сразу же откликнулся на наше письмо, но сделал существенное замечание, с которым мы сразу же согласились: «Важно, чтобы не врачи рассказывали, какие они герои, а - народ”.

Примерно в это же время я получил ещё одно письмо, и тоже от врача - Юрия Алтунского: «У многих медиков, работающих в перепрофилированных больницах, куда привозят пациентов с коронаровирусом, поступают в этом году дети в вузы.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии примет участие в радиомарафоне «Комсомольской правды»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии примет участие в радиомарафоне «Комсомольской правды»

Возможно ли поднять вопрос о льготном поступлении детей таких медиков в институты и университеты в этом году... Я разговаривал с мамами-врачами, - они неделями не выбираются из боксов, дети на удалёнке, заниматься ими не успевают, с ЕГЭ что-то не понятное, вот и нервничают...»

Дорогие друзья! Надеемся, что и вы также поделитесь с нами своими мыслями - как помочь врачам и их семьям, которые на передовой.

Настраивайтесь 26 апреля на волну Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm Мск) с полудня и до 10 вечера.

Для героев в белых халатах выступят известные музыканты и актеры

Слова поддержки врачам пишите и надиктовывайте аудиосообщениями в WhatsApp и Viber на номер 8-967-200-97-02.

А Доктора Мира Леонида Рошаля в нашем эфире (Леонид Михайлович выйдет по скайпу) мы ждём в 14.00 мск.

До встречи!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Значение имени Диана
Женщина по имени Диана отличается строптивым нравом, любвеобильностью и тягой к прекрасному. Обладательницы такого имени, как правило, сильные личности с волевым характером и доброй душой, преуспевающие как на работе, так и в личной жизни
Новости 24
Коронавирус обнаружили у протоиерея Агейкина посмертно
В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди
Назван способ обмануть коронавирус
Российские врачи опубликовали список коллег, погибших от коронавируса
В Москве закроют вестибюли ещё 13 станций метро
Начали воровать до кризиса: со склада в Москве вынесли женского белья почти на 4 млн рублей
Причины смерти Юлии Ларионовой: Главный редактор "Русского радио" долго болела
Эксперты назвали аномальной эпидемию на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
В Госдуму внесли проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин
Депутат Госдумы Калашников рассказал о воспалении легких из-за коронавируса
ВОЗ: нет доказательств иммунитета к коронавирусу у переболевших
В России за сутки 66 человек умерло от коронавируса
Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе
Власти Москвы опровергли сообщения о переполненных больницах
Орешкин: такого серьёзного кризиса в мире не было со времён Второй мировой войны
Умерла Юлия Ларионова, главный редактор «Русского радио»
Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей
Кудрин считает, что последствия кризиса для России могут растянуться на 2-4 года
Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16 над Балтийским морем
В Китае более 500 добровольцев получили инъекцию в ходе клинических испытаний первой вакцины от коронавируса
В Москве полицейского и адвоката задержали из-за взятки в полмиллиона рублей
Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса
В США началась проверка в связи с падением цен на нефть марки WTI ниже нуля