Испытано на себе: Как я лечила зуб и сдала анализ на коронавирус

Зуб заныл ночью. Не давал спать, простреливая невидимыми иглами одновременно в мозг и правое ухо. Из обезболивающих в домашней аптечке оказался только «Нурофен экспресс», но толку от него практически не было. Боль то стихала, то нарастала с новой силой. Так и мучилась до утра, теша себя надеждой попасть к стоматологу. Правда, до 30 апреля у всей страны выходные. Но кто-то должен работать, не помирать же от банальной зубной боли.

Сунулась в приложение «Емиас», где обычно записывалась на прием к врачу, а там шиш с маслом. Все записи недоступны. Обзвонила пару платных стоматологических на районе возле дома – телефоны не отвечают.

Зуб не унимался. Тогда я позвонила в стоматологическую поликлинику на Войковской, в которой лечусь по полису. Регистратор тут же сняла трубку:

- Острая боль? Приезжайте скорее, мы таких как вы принимаем. Обязательно возьмите с собой паспорт и полис!

Оказалось, муниципальная зубная клиника № 9 на улице Зои и Александра Космодемьянских работает в будни с 9 утра до 8 вечера, по субботам до 18.00. Воскресенье - выходной.

В регистратуре по меркам самоизоляции была толпа народу – 5 человек. Все выстроились на дистанции в 1,5 метра. Точки для постановки посетителей сотрудники поликлиники обозначили цветным скотчем. Мне места не хватило – пришлось ждать своей очереди на улице.

При входе дежурная медсестра выстрелила в лоб автоматическим термометром.

- Температуры нет, проходите, - разрешила она.

В регистратуре заполнила анкету – были контакты с коронавирусными, ездила ли в последнее время за границу, сижу ли я на карантине, болеет ли кто-то знакомых и есть ли у меня температура. Зачем спрашивают, если только что измеряли?

Отметив на все пункты «нет», я пошла к врачу.

В кабинетах все строго. Врачи работают по одному-два человека, опять же соблюдая 1,5-метровую дистанцию. Кабинеты проветриваются.

Меня сразу отправили на рентген, который показал кисту на корне зуба.

- Надо удалять зуб, - огорошила меня докторша.

Я слегка опешила. Был бы зуб на галерке – еще ладно, а то ведь передний. Новый никто в этих карантинных условиях не поставит.

- Ладно-ладно, попробуем пролечить, - успокоила врач, за две минут прочистила канал и велела дома полоскать содо-солевым раствором как можно чаще.

– Через 10 дней придете и закроем канал.

- И больше ничего не надо делать? – спросила я.

- Нет. Главное, чтобы нас не закрыли. Но если вдруг закроют, ходите с открытым каналом до снятия карантина. Ничего страшного.

Следующие сутки показались мне почти адом. Зуб выламывало от боли. Я пила «Кетанов», но его хватало на 4 часа.

- Нет оттока, - проконсультировали меня в какой-то платной клинике по телефону. – Нужно ждать. Пейте «Нимесил» в гранулах, у вас воспалительный процесс, нужно его снять.

Наверное, на этой почве у меня стала подниматься температура. Обалдев от всей этой «зубной» эпопеи я приняла ее за симптом коронавируса и сдала мазок, заплатив 1900 рублей. Лаборант частной клиники CMD приехал прямо на дом в маске и перчатках. Встал за 1,5 метра от порога, протянул пакет с документами, пробиркой и длинной ватной палочкой. Также на удаленке рассказал, как нужно поелозить этой палочкой во рту и запихать ее в пробирку.

Я елозила как могла, но лаборанту показалось мало.

- Давайте тщательнее, чтобы наверняка, - сурово сказал он.

- Наверняка, что?

- Ничто. Глубже в горло пихайте.

Следуя этой инструкции, я чуть не подавилась. Закашлялась, в глазах слезы.

- Вот теперь хорошо получилось, - оценил лаборант в маске. Мне даже показалось, что он довольно улыбнулся.

Вы не поверите, но результат анализа мне до сих пор не сказали. Оказывается, его аж целую неделю делают! Хотя по телеку говорят, что сейчас чуть ли не за полчаса все определяют. Вот и верь после этого СМИ. Муж уверен - это развод от мошенников. Я думаю – слишком много желающих сдать тест и потому такая тягомотина. Хотя неделя – это слишком долго. Так и помереть можно, не дождавшись результата.

На днях снова поехала к стоматологу, закрывать канал. В регистратуре та же эпопея с анкетой и температурой. В этот раз я попала к другому доктору, которая обстоятельно объяснила: даже с кистой зуб не должен так болеть. А раз болел, не было оттока (!) гноя.

- Хорошо, что десна не воспалилась и флюса нет, - сказала она.

Короче, мне повезло. Врач выпустила гной и поставила какое-то лекарство, которое должно залечить воспаление. Через две недели мне снова нужно приехать для пломбировки канала.

В общем, если у вас заболел зуб, не переживайте. Звоните в районную поликлинику. Врачи всегда на дежурстве и не оставят вас наедине с острой болью. Только перед поездкой обязательно оформляйте пропуск на сайте mos.ru с указанием адреса поликлиники, чтобы не схлопотать штраф. Такси, в котором я ехала последний раз до врача, тормознули полицейские. Спросили у меня пропуск, проверили и отпустили.

НА ЗАМЕТКУ

Если зуб заболел в выходные или праздничные дни, вас примет:

- Стоматологическая клиника № 11 по адресу: 2-ая Квесисская ул., д. 4. Телефон: (495) 685-3905.

Если зуб заболел ночью, вас примет с 20.00 до 8.00:

- стоматологическая клиника № 50 по адресу: Верхняя Красносельская 79. Телефон: 8(499) 264-4965.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770764" frameborder="0"></iframe> Улицы Москвы остаются безлюдными в пятый день режима полной самоизоляции.

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